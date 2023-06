Tmavá energia je jedna z najväčších záhad fyziky

Svetoznámy kozmológ Bharat Ratra predstavil svoju teóriu v Bratislave.

Ako si skomplikovať život? Vyberte si fyzikálnu entitu, o ktorej nevieme takmer nič a skúste sa zamyslieť, či by sa nemohla správať ešte zložitejšie, ako sme si mysleli. Do takejto situácie sa dostala fyzikálna komunita, no čakalo ju prekvapenie.

Ako sa v súčasnosti pozeráme na tmavú energiu? Ako vplýva na chod vesmíru? A s akými časticami môže súvisieť? O tom všetkom diskutujú Jozef a Samuel.

