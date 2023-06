V kinách sú síce Transformeri, ale na streame nájdete aj výnimočný seriál The Offer

Vypočujte si odporúčania na filmové a seriálové novinky.

V najnovšej epizóde filmového podcastu denníka SME Vertigo zaútočíme na kiná podobne ako Transfomeri. Čaká nás ďalší diel série s podtitulom Monštrá sa prebúdzajú (kto vymýšľa tie názvy??) a pre náročnejších divákov sme si pripravili pohľad na výnimočný dokumentárny film o nemeckom klaviristovi Igorovi Levitovi.

My však vieme, že viac ako navštevovanie kín vás baví listovanie knižníc streamovacích služieb, takže ich určite nevynecháme. Prejdeme si úskalia ambiciózneho francúzskeho seriálu Vortex, pochválime jemný a dôležitý pakistanský titul JoyLand nominovaný na Oscara a ocenený na festivale v Cannes, a to nie je všetko - ak milujete pozadie vzniku slávnych filmových diel, musíte vidieť americký seriál The Offer a my vám povieme prečo.

Dvojica filmových kritikov Konečný-Malíček sa porozpráva a zhodnotí novinky zo slovenských kín aj zo streamovacích služieb. Ak rozmýšľate, na čo ísť do kina a čo si kliknúť na streame, je tu Vertigo. Podcast, ktorý miluje filmy.

