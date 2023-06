Dobré ráno: Slota opäť vyviazol s podmienkou. Za veľké kauzy nikdy nestál pred súdom

Expolitik je vinný v korupčnej kauze.

Navrhovali mu desať rokov väzenia, dostal dvojročnú podmienku. Bývalého politika Jána Slotu uznali vinného zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu.

Slota mal podľa obžaloby zobrať úplatok 15-tisíc eur a vybavovať u žilinského sudcu nižší trest pre vodiča, ktorý spôsobil nehodu s jednou obeťou. Pre Jána Slotu je to po šoférovaní v opitosti a sexuálnom obťažovaní maloletých dievčat ďalśia podmienka v poradí, no za veľké kauzy ako je nástenkový tender či predaj s emisiami nikdy stíhaný nebol. Prečo a je to zlyhanie systému?

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno pýta Braňa Dobšinského z portálu aktuality.sk.

Zdroje zvukov: TA3, TV Markíza, RTVS

Krátky prehľad správ

Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje trest 15 rokov väzenia pre vodiča Dušana Dědečka z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody na bratislavskej zastávke Zochova za neprimerane nízky. Krajskému prokurátorovi vydal pokyn, aby proti rozsudku podal odvolanie.

Jozef Mihál posilní stranu Demokrati, no nebude jej členom. Má spolupracovať na tvorbe programu a byť garantom na sociálne témy. Bude na kandidátke na 145. mieste.

Bývalý americký prezident Trump je obvinený z 37 trestných činov týkajúcich sa zaobchádzania s utajovanými informáciami, marenia spravodlivosti a nepravdivých vyhlásení. Vyplýva to z dokumentov podaných na federálny súd.

Hackeri napadli množstvo ruských webových stránok. Zverejnili na nich heslá na podporu ofenzívy ukrajinských síl proti ruským okupačným jednotkám.

Viaceré obchodné reťazce plánujú v najbližších rokoch skončiť s predajom vajec z klietkového chovu. Legislatívny návrh, ktorý chcel zakázať klietkový chov od roku 2029, však parlament na májovej schôdzi nestihol prerokovať.

Náš nový filmový podcast Vertigo ma upozornil na jednu zaujímavú seriálovú novinku - The Days o jadrovej katastrofe v japonskej Fukušime. A je vskutku zaujímavé sledovať ako Japonci pristupujú ku krízovým situáciám a ako koordinovane pracujú aj v najväčšom možnom vypätí. The Days nájdete na Netflixe.

