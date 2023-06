Dobré ráno: Ukrajina útočí, zničené budú aj západné zbrane

Ako pokračuje vojna na Ukrajine a či sa darí vytláčať Rusov.

Ukrajinská protiofenzíva už oficiálne prebieha, včera ukrajinská armáda hlásila dobytie ďalšej dediny.

Zábery naznačujú, že Ukrajinci používajú aj západné zbrane a rovnako o ne niekedy prídu. Priznávajú, že protiofenzíva prináša straty na oboch stranách, Rusko malo zároveň zničiť ďalšiu, i keď tentoraz menšiu priehradu na Záporoží.

Čo sa teda deje a funguje ukrajinská protiofenzíva?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Lukáša Onderčanina.

Zdroj zvukov: TA3, Sky News

Krátky prehľad správ

Vláda schválila svoje programové vyhlásenie. Predseda vlády Ľudovít Ódor ho označil za pomerne ambiciózny plán a podľa jeho slov je to „vždy lepšie, ako keby sme sa nesnažili o nič.“ Krátkodobými prioritami vlády sú riadny chod štátu, príprava zodpovedného štátneho rozpočtu a proeurópska domáca a západná zahraničná politika. Strednodobými prioritami je pomoc slabším, udržanie a prilákanie talentov a efektívne využívanie európskych peňazí.

Štát poskytne vyše štvormiliónovú dotáciu pre súkromných vlastníkom budov v centre Banskej Štiavnice, ktoré poškodil marcový požiar. Ministerstvo kultúry do konca júna vyhlási výzvy pre vlastníkov, ktorých budovy sú národnými kultúrnymi pamiatkami aj pre tých, ktorých budovy nie sú.

Včera zomrel Silvio Berlusconi, jeden z najkontroverznejších politikov Talianska. Berlusconi mal 86 rokov, viackrát sa stal talianskym premiérom a v politike sa pohyboval až do konca života. Zároveň bol odsúdený za daňové podvody, známym sa stal aj svojimi bunga-bunga zábavami či vrelým vzťahom s diktátormi.

Dubrovník zakázal kufre na kolieskach, turisti ich budú musieť nosiť v rukách. Dôvodom je snaha znížiť hluk, ktorý trápi miestnych obyvateľov. Od novembra mesto zavedie aj povinné úschovne batožiny a po centre mesta bude zakázané pohybovať sa batožinou. Z týchto úschovní sa potom kufre prevezú na adresy ubytovania.

Ak chce Maďarsko vydierať NATO, tak je potrebné ho z Aliancie vylúčiť. Povedal to bývalý veliteľ poľských pozemných síl generál Waldemar Skrzypczak. Podľa jeho slov nie je možné, aby Maďarsko terorizovalo celú alianciu a je potrebné zastaviť maďarské vydieranie v NATO.

Odporúčanie

Dnes budem odporúčať čosi hudobné: Bene a Roland Kánik vydali krásny slovenský, tak trochu hiphopový album Beat či nebeat. Ale keďže to je Marián, ono to vlastne nie je taký ten hip-hop, aký si pri rape zvyčajne predstavíte. Rap je tu len prejav, poézia je len stav ukladania slov a Beat či nebeat tak má čosi z hip-hopu, čosi zo slam poetry, čosi z Apollinairovho pásma a veľa z džezu a blues. Je to krásne, je to inteligentné a je to kandidát na nielen žánrový album roka. Odporúčam.

