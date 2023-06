Dobré ráno: Ak niečo nespravíme, zložitý život nemusí prežiť

Neplníme klimatické záväzky, planéta sa otepľuje rýchlejšie.

Odborníci hovoria o anomálii, keď sa totiž pozreli na teploty oceánov, videli čosi bezprecedentné.

Severný Atlantik prekonáva teplotné rekordy, to ovplyvňuje počasie. A to klimatický fenomén nazývaný El Niňo sa ešte iba začína prejavovať. Naše klimatické záväzky do konca storočia prekonáme do desiatich rokov a vedci naznačujú, že možno už sme za planetárnym bodom zlomu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sa teda práve deje a aké to bude mať dôsledky na našu budúcnosť?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýtal klimatológa Jozefa Pecha.

Zdroj zvukov:

Krátky prehľad správ

Časť zákona o politických stranách a politických hnutiach je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom Ústavný súd. Ide o ustanovenie, podľa ktorého názov strany nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom prípravného výboru strany.

Od augusta do začiatku novembra budúceho roka by malo na Slovensku zaniknúť 21 detských pohotovostí. Zo súčasných 61 by malo ísť o zníženie na konečných 40. Vyplýva z návrhu vyhlášky ministerstva zdravotníctva.

Eurokomisia môže nariadiť Googlu, aby predalo časť svojho podnikania, ktoré sa týka digitálnej reklamy. Predbežný názor úradov totiž je, že Google môže narúšať hospodársku súťaž a zneužívať svoje dominantné postavenie na trhu. Eurokomisia by mohla tiež Googlu nariadiť, aby takéto podnikanie v Európe zastavil. Google so závermi úradu nesúhlasí.

Vplyvný americký senátor James E. Risch zablokoval predaj amerických zbraní Maďarsku. Dôvodom je maďarské marenie ratifikácie vstupu Švédska do NATO. V Spojených štátoch musia byť všetky veľké predaje zbraní schválené predsedom a vedúcimi členmi Výboru pre zahraničné veci Senátu a Snemovne reprezentantov.

Ruský prezident Putin naznačil, že sa znova pokúsi dobyť Kyjev a vyhrážal sa novou ofenzívou. Putin takto odpovedal na televízne otázky ruských vojnových dopisovateľov a blogerov. Putin niekoľkokrát použil slovo "vojna" a povedal, že sa možno pokúsi dobyť ďalšie ukrajinské územie.

Odporúčanie

Kanadu trápia rozsiahle požiare. Prírodná katastrofa viedla k evakuácii desiatok tisíc ľudí a dôsledky pocítila nielen Kanada, ale aj Spojené štáty. Ale spôsobila tieto konkrétne požiare klimatická zmena? A prečo síce platí, že otepľovanie povedie k častejším extrémom, no konkrétnu prírodnú katastrofu je také ťažké spojiť s klimatickou krízou, to už vysvetľuje BBC Future v texte Spôsobila klimatická zmena kanadské lesné požiare?

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.