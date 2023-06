Digitalizujme svet a začnime žiť v simulácii

O simulacionizme a digitálnej realite.

Náš svet smeruje k zániku a je len logické, aby sme sa snažili zachrániť aspoň v digitálnej podobe čím viac živočíšnych druhov, ktoré sú na prahu vyhynutia.

Nemali by sme ale pri takejto simulácii reality pokračovať až do tej miery, že vytvoríme nový simulovaný svet, do ktorého, keď to bude možné, nasimulujeme aj naše vedomé prežívanie? A ako vieme, že v takejto simulácii už dávno nežijeme? Aj dnes vás do diskusie pozýva filozof Jakub a vedec Jaro.

Všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 na našom Patreone.

V diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:

Is simulation theory a way to shirk responsibility for the world we’ve created? (Aeon)

Simulation hypothesis (wiki)

Bostrom, "Are You Living in a Simulation?"

Wittgensteinov rebrík (wiki)

