Dobré ráno: Úspechom Ódora bude, ak ľudia uveria v demokraciu

Vláda Ľudovíta Ódora nezískala dôveru.

Ak vám parlamentný cirkus už nejaký čas chýbal, naplno sme si ho mohli užiť posledné dni. Národná rada totiž hlasovala o dôvere vláde Ľudovíta Ódora a, neprekvapivo, túto dôveru nezískala.

Čo sa tam dialo, ale aj prečo by vlastne úradnícka vláda nahrádzajúca vládu bez dôvery mala dôveru získať?

Tomáš Prokopčák sa pýtal v podcaste Dobré ráno politického komentátora denníka SME Petra Tkačenka.

Zdroj zvukov: tv.nrsr.sk

Krátky prehľad správ

Najvyšší súd zrušil rozhodnutie sudcu Petra Pulmana, ktorý prerušil stíhanie v kauze Očistec týkajúce sa Tibora Gašpara, Norberta Bödöra či Dušana Kováčika. Pulman naznačil, že má pochybnosti o nestrannosti špeciálnej prokuratúry. Najvyšší súd mu odkázal, že má prvostupňový súd obžalobu preskúmať a riadne rozhodnúť.

Poslanci schválili 111 hlasmi ústavné právo na platbu v hotovosti. Občan má podľa nich právo na to, aby sa sám rozhodol, ako chce platiť. Prijatie hotovostnej platby bude však možné odmietnuť z primeraných alebo všeobecne uplatňovaných dôvodov.

Poslanci odmietli novelu zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktorou sa mali do legislatívy dostať dve možnosti prerušenia tehotenstva – chirurgicky alebo medikamentózne. Návrh SaS o interrupčnej tabletke totiž neprešiel do druhého čítania.

Bývalý britský premiér Boris Johnson klamal. K tomuto záveru dospel imunitný výbor Dolnej snemovne po ročnom vyšetrovaní, počas ktorého skúmal Johnsonove tvrdenia o lockdownových večierkoch počas pandémie. Johnsonovi plánovali navrhnúť stratu poslaneckého mandátu na tri mesiace, britský expremiér sa však mandátu vzdal minulý týždeň.

Maďarský parlament zaradil do programu parlamentu ratifikáciu vstupu Švédska do NATO. Stalo sa tak po tom, ako USA odmietli Maďarsku predať zbrane, keďže blokuje vstup Švédska do aliancie. Schválenie švédskeho vstupu do NATO sa v Maďarsku odkladá už takmer rok, vstup Fínska do NATO maďarský parlament ratifikoval 27. marca.

Odporúčanie

Neutrína sú veľmi zvláštne častice. Teraz nemyslíme tie správy zhruba spred desiatich rokov, ktoré hovorili, že sa pohybujú rýchlejšie ako svetlo – to bola chyba merania. No sú čudné a exotické a pravidlá fyziky možno porušujú, i keď iné. Ak vás tiež fascinujú alebo sa chcete len ponoriť hlbšie do vzrušujúceho sveta časticovej fyziky, dnes odporúčam text Najčudnejšie častice v celom vesmíre v magazíne Scientific American.

