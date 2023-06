Klik: Vojna o Reddit prešla do horúcej fázy

Komentovaný prehľad technologických správ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Užitočné odkazy

Témy podcastu

Reddit pod sebou píli konár

Boj o tričká na Twitteri

Digital News Report

Prebieha vojna o Reddit

Reddit. (zdroj: Unsplash)

Ak by ste si za posledný dva týždne otvorili jednej z najväčších webov na svete, našli by ste približne polovicu z jeho najpopulárnejšieho obsahu začiernenú.

Sociálna sieť Reddit čelí vzbure vlastných používateľov a moderátorov. Reddit v princípe funguje ako veľké internetové fórum, na ktorom môžu používatelia označovať kvalitné príspevky. Web je rozdelený na mikrokomunity, takzvané subreddity, ktoré majú vlastné pravidlá a vlastných moderátorov, ktorí pravidlá vynucujú.

Časť moderátorov najpopulárnejších subredditov (ktoré navštevujú milióny ľudí denne) sa rozhodla, že priestor uzavrie. Používateľov na nich víta veľký čierny nápis "Reddit zabíja aplikácie tretích strán (a sám seba). Moderátori tak protestujú proti zmenám v obchodnom modeli, ktoré sa pokúša presadiť vedenie firmy.

Reddit sa dal používať buď cez oficiálnu hlavnú stránku a nepodarenú oficiálnu aplikáciu, alebo cez aplikácie tretích strán. Apky ako Apollo či RIF poskytovali celý obsah Redditu s lepším rozhraním.

Reddit im bezplatne umožňoval sťahovať si dáta cez API rozhranie. Zjednodušene povedané, ak ste mali účet na Reddite, mohli ste všetok obsah čítať bez toho, aby ste používali oficiálny web či apku.

Aplikácie tretích strán boli veľmi populárne najmä medzi moderátormi používateľmi, ktorí na Reddite trávili veľa času. Často vytvárali alebo moderovali obsah.

No firme, ktorá sa chystá vstúpiť na burzu, čoraz viac vadilo, že v rozhraní aplikácií tretích strán nedokáže zobraziť reklamu a technicky prichádza o peniaze.

Prístup k dátam teda spoplatnila, no spravila to neohrabane a zbrklo. Sumy sú pre vývojárov likvidačné a mali málo času na rokovania či vymyslenie alternatívneho obchodného modelu.

Výsledkom je, že komunita, na ktorú sa firma spolieha pri tvorbe aj moderovaní obsahu sa vzbúrila a je v otvorenej vojne s vedením Redditu. To sa už začalo vyhrážať, že ak sa protest neskončí vymení moderátorov najpopulárnejších subredditov.

Dávid bol hosťom českého podcastu Stopáž, kde sa okrem Redditu diskutovalo aj o prvých krokoch novej šéfky Twitteru a chystanej textovej sociálnej sieti na obraz Twitteru od Instagramu. (Spotify, Apple Podcasty)

Musk prehráva boj o tričká

Šéf spoločnosti Tesla Elon Musk. (zdroj: SITA/AP)

Elon Musk kupoval Twitter s cieľom vyhnať zo siete automatické účty, ktoré spamovali sieť falošnými odkazmi alebo automatizovaným obsahom.

Dobrým príkladom je napríklad robot vykrádajúci populárne obrázky a automaticky z nich vyrobí tričko, ktoré predáva v eshope.

Stačí pod akýkoľvek obrázok na Twitteri napísať niečo v zmysle, "toto by sa mi páčilo na tričku" a do pár minút vám odpovie bot, ktorý medzičasom stiahol pôvodný obrázok a vyrobil ponuku v eshope.

Samozrejme, bez toho, aby sa dohodol s autorom pôvodného obrázka.

Podobné automaty na Twiteri fungujú roky. Používatelia sa ich často pokúšajú trollovať tak, že im podhadzujú nevhodný obsah. Nechajú ich automaticky prebrať napríklad chránené postavičky od veľkej korporácie.

Dúfajú, že takto ukradnutý obsah si všimnú automatické systémy materskej firmy, ktorej právnici potom predžalobnou výzvou donútia eshop zatvoriť.

Vznikli tak napríklad tričká s Mickey Mouseom, pod ktorým je jasne napísané, že na grafiku nemá eshop právo a prosí Disney, aby eshop zažaloval.

Pod Muskom biznis beží ďalej, akurát si roboty kúpili verifikáciu.

Štúdia Digital News Report ukázala, že ľudia na Slovensku neveria médiám a vo svete rastie počet ľudí, ktorí sa správam aktívne vyhýbajú

Podiel ľudí, ktorí sa vyhýbajú správam, tvrdiacich, že sa vyhýbajú správam o vojne na Ukrajine. (zdroj: Inštitút Reuters)

Cez týždeň zverejnil Inštitút Reuters svoju každoročné medzinárodnú štúdiu Digital News Report 2023, v ktorej skúma mediálne návyky populácia v 46 krajinách vrátane Slovenska.

Jedno z najlepších krátkych zhrnutí hutnej štúdie priniesol samotný Inštitút Reuters na svojom Twitteri.

Napriek tomu, že Facebook je stále najpoužívanejšou sociálnou sieťou na získavanie správ v skúmaných krajinách, jeho využívanie na objavovanie správ prudko klesá.

Naopak, TikTok a Instagram posilňujú najmä u mladej generácie, čínska sociálna sieť rastie rýchlejšie ako sesterská sieť Facebooku.

Digitálne predplatné vo všeobecnosti stagnuje, ale sú krajiny, najmä škandinávske, kde čitatelia viac a viac investujú peniaze do kvalitného online obsahu.

Ešte dôležitým trendom, ktorý sa potvrdil druhý rok po sebe , je úbytok extrémnych konzumentov správ takmer vo všetkých krajinách, a zároveň nárast podielu ľudí, ktorí hovoria, že sa správam aktívne vyhýbajú. To platí aj o správach z vojny na Ukrajine (viď graf vyššie).

Dobré zhrnutie výsledkov tohtoročnej správy napísal Filip Struhárik na Denníku N. Napríklad: Ľudia pri spravodajstve stále preferujú text (57 %) pred videami (30 %) alebo audiom (13 %). Ukazuje sa však, že medzi mladšími rastie záujem o počúvanie. Používatelia TikToku, Instagramu a Snapchatu sledujú skôr celebrity a influencerov ako novinárov či médiá.

napísal Filip Struhárik na Denníku N. O trendoch v spravodajských podcastoch, o ktorých informovala štúdia zas napísal Dávid po anglicky pre portál The Fix.

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie 📲 FWIW by David Tvrdon: Týždenný newsletter písaný po anglicky o technologických novinkách, médiách a informáciách ohľadom podcastov. Odoberať > 🎮 Herný update: Newsletter o hrách a ľuďoch, ktorí ich tvoria. Každú stredu ho píšu Martin Juruš a Ondrej Podstupka. Odoberať > ☀️ Ranný brífing SME, denný prehľad správ. Odoberať > Celá ponuka newslettrov SME

Správičky

Výskumníci zistili, že ChatGPT uprednostňuje opakovanie 25 vtipov znova a znova. Pri skúmaní prišli na to, že viac ako 90% z 1008 vygenerovaných vtipov bolo rovnakých 25 vtipov. (Ars Technica)

Nová šéfka Twitteru Linda Yaccarino poslala zamestnancom svoju víziu pre sociálnu sieť. Myslí si, že platforma by sa mala stať sa najpresnejším zdrojom informácií na svete v reálnom čase. Akosi zabudla, že jej majiteľ aktívne šíri nepravdy. (Wall Street Journal)

YouTube znižuje hranicu pre vstup do monetizačného programu pre nových tvorcov. Aby sa mohol tvorca zapojiť do programu speňažovania na platforme, potreboval splniť niekoľko podmienok, niektoré z nich spoločnosť upravila. Napríklad už nepotrebujú tvorcovia 1000 sledovateľov, stačí im 500. (TechCrunch)

Paul McCartney hovorí, že použili umelú inteligenciu na "extrakciu" hlasu Johna Lennona zo starého dema do novej piesne The Beatles. Vytvoril tak poslednú nahrávku kapely, ktorá by mala vyjsť tento rok. (BBC)

Netflix rokuje o živom vysielaní svojej prvej športovej udalosti. Pôjde o golfový turnaj s profesionálnymi golfistami Full Swing a pilotmi Formuly 1 plánovaný už túto jeseň. Streamovacia spoločnosť sa doteraz vysielaniu športu bránila, no nedávno naživo vysielala stand up šou komika Chrisa Rocka. (Wall Street Journal)

Larry Ellison prvýkrát prekonal Billa Gatesa a stal sa štvrtým najbohatším človekom na svete. Majiteľovi Oracle vzrástla hodnota majetku o 40 % v roku 2023 vďaka vzostupu umelej inteligencie. (Bloomberg)

Veľký profil MrBeast, najpopulárnejšieho YouTubera na svete. (NY Times)