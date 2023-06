Dobré ráno: Politici požičiavajú peniaze sami sebe

Problémom nie sú pravidlá financovania, ale ich dodržiavanie.

Na zvláštne financovanie politických strán sme si u nás už tak trochu zvykli.

Najnovším prípadom sú extrémisti, ktorí vlastne požičiavajú peniaze sami sebe, akurát nie je úplne jasné, odkiaľ na to zobrali.

Republika síce vykazuje čudné príjmy, no s netransparentným financovaním politiky tu máme bohatú históriu.

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta na financovanie politických strán Petra Kováča a Michala Katušku.

Ani desať rokov od policajného zásahu v Moldave nad Bodvou nenastal veľký posun smerom k zlepšeniu dodržiavania ľudskoprávnych štandardov políciou. Tvrdí to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský pri príležitosti výročia policajnej razie v Moldave nad Bodvou.

Podnikatelia v Bratislave a Košiciach si budú musieť zmeniť svoje údaje na obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme. Informovala o tom Slovenská komora daňových poradcov, dôvodom sú zmeny v rámci takzvanej Súdnej mapy.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken povedal, že Čína opätovne prisľúbila, že Rusku nepošle zbrane do bojov na Ukrajine. Čínsky prezident Si Ťin-pching zase dúfa, že aktuálna návšteva šéfa americkej diplomacie pozitívne ovplyvní vzťahy Číny a USA.

Členské štáty NATO na júlovom summite vo Vilniuse nebudú rokovať o formálnom pozvaní Ukrajiny do aliancie. Prioritou bude udržanie ukrajinskej nezávislosti a suverenity. Povedal to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Dodal však, že dvere aliancie pre Ukrajinu zostávajú otvorené.

Ukrajinská armáda pozastaví alebo už pozastavila svoju protiofenzívu, aby prehodnotila svoju taktiku. Naznačuje to americký Inštitút pre štúdium vojny vo svojej najnovšej analýze vývoja situácie na ukrajinských bojiskách s tým, že takéto operačné pauzy sú bežné. Zároveň platí, že ukrajinská armáda zatiaľ nenasadila do bojov väčšinu svojich záloh.

Odporúčanie

Singularitu by sme vraj mohli dosiahnuť už v tomto desaťročí. To nie je tá podstatná ani ťažká otázka: otázkou podľa odborníkov na umelú inteligenciu je, či sa nám ju dovtedy podarí dostať pod nejakú kontrolu a vymyslieť a presadiť regulačné rámce, ktoré by tieto nové supertechnológie dokázali zvládnuť. Práve uvažovanie o týchto problémoch je mojim dnešným odporúčaním, viac o tom píše magazín Popular Mechanics v texte Singularitu by sme mohli dosiahnuť v tomto desaťročí, dokážeme dovtedy umelú inteligenciu dostať pod kontrolu?

