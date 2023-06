Dobré ráno: Prečo je nejaký fosfor vesmírnou správou roka?

Čo hovorí objav na Encelade o povahe ľudstva.

Na Encelade je fosfor. Táto naoko nudná správa z našej slnečnej sústavy v skutočnosti je všeličím, len nie nudnou.

Fosfor je úplne kľúčovou zložkou života tak, ako ho dnes poznáme. Enceladus je len malinký mesiac. A túto informáciu vedci objavili v dátach, ktoré nazbierala vesmírna sonda Cassini ešte predtým, ako ju pred šiestimi rokmi poslali inžinieri NASA do záhuby.

Čo sa teda deje na Saturnovom mesiaci, ale aj prečo sme takí posadnutí hľadaním života inde, ako na našej vlastnej planéte?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Ondreja Podstupku.

Zdroje zvukov: CNN, Youtube/NASA Jet Propulsion Laboratory

Krátky prehľad správ

Paragraf 363 Trestného zákona nie je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom Ústavný súd, nevyhovel tak návrhu skupiny poslancov a prezidentky, ktorí paragraf na súde napadli.

Poslanci prelomili veto prezidentky, tri hodiny telocviku budú a budú už od septembra. Zuzana Čaputová pritom zákon vrátila, pretože bol od nového školského roka takto narýchlo nevykonateľný.

Na Slovensku sa zakáže predaj a používanie niektorých typov zábavnej pyrotechniky. Pôjde o petardy a zábleskové petardy, či ďalšie podobné výrobky. Novela by tak mala v princípe zakázať také petardy, ktorých hlavným cieľom je hluk.

Ukrajinský postup na bojisku je pomalší, ako je žiaduce. Priznal to v rozhovore pre BBC ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že postup spomaľuje aj zamínované územie. Ruské sily údajne zamínovali okolo 200-tisíc kilometrov štvorcových ukrajinského územia.

Pred možnou katastrofou miniponorky Titan varovali odborníci už v roku 2018. Prevádzkovateľa vtedy tiež vyzvali, aby zariadenie podstúpilo certifikačný proces, to sa však nestalo. Zariadenie malo pritom už problémy aj v minulosti.

Odporúčanie

Má krypto iba problémy alebo je celá táto myšlienka mŕtva? A ak spoznáte zdravý trh podľa toho, že ľudia by nemali mať obavy doň investovať, čo sú potom kryptomeny? Presne takéto otázky si kladie vo svojom texte Je krypto mŕtve? Annie Lowrey v magazíne The Atlantic. Odpovedajte si každý sám, no text je mojim dnešným odporúčaním.

