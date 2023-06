Dobré ráno: Kollár vyslal signál, že fackovať partnerku je v poriadku

Prípadom sa už zaoberá NAKA.

Priznávam sa, že som jej dal pár faciek, povedal Boris Kollár po tom, čo sa na verejnosť dostala informácia o starej hádke s jeho priateľkou Barborou Richterovou. Mal tak podľa jeho slov urobiť po tom, čo jeho partnerka ohrozila zdravie ich syna. Ona to popiera a hovorí o incidente odlišné detaily.

Možno vám to príde ako bulvár, ale sú tu minimálne dve varovné línie - Boris Kollár sa ako predseda parlamentu priznal k využívaniu násilia a on ani jeho bývalá partnerka nemajú problém prepierať detaily o svojich deťom vo verejnom priestore.

Viac o tejto bizarnej kauze a o tom, kto je v skutočnosti obeťou, sa Jana Maťková rozprávala v podcaste Dobré ráno s komentátorkou denníka SME Natašou Holinovou.

Zdroje zvukov: TASR TV, Demokrati, Facebook/Barbora Richterová

Krátky prehľad správ

Na prvom mieste kandidátky Demokratov bude lekárka Andrea Letanovská , oznámil líder strany Eduard Heger, ktorý bude v predčasných voľbách kandidovať z druhého miesta.

NAKA včera ráno zasahovala v súvislosti so zneužívaním eurofondov a štátneho rozpočtu. Polícia zadržala päť osôb vrátane šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kissa.

Smer v parlamente presadil zmeny, ktoré majú strážiť rast cien v obchodoch. Obchodníci budú napríklad musieť viesť evidenciu o cenách tovarov vrátane kalkulácií nákladov a zisku tri roky po predaji tovaru.

Rusko zvažuje scenár teroristického útoku na Záporožskú jadrovú elektráreň , varuje ukrajinská tajná služba. "Pripravili na to všetko," uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj a vyzval svet, aby konal. Všetky informácie poskytol Kyjev aj spojencom i ďalším štátom.

Miliardári Elon Musk a Mark Zuckerberg sa dohodli, že chcú proti sebe bojovať v klietke. Obaja podnikatelia sa v minulosti pochytili pri debate o budúcnosti umelej inteligencie.

Odporúčanie

S témou násilia sa spája aj môj tip na záver - v relácii Rozhovory ZKH mala naša kolegyňa Zuzana Kovačič Hanzelová psychologičku Barboru Jakobsen, ktorá radí, ako sa verejne vymedziť voči násiliu, približuje, ako vyzerá práca s násilníkmi a ako formuje deti to, keď dostávajú výchovné bitky. Je to rozhovor, ktorý by mal počuť každý, kto násilie bagatelizuje.

