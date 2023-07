Zoom plus Ladislav Valkovič: Chceli by sme, aby naše technológie boli v nemocniciach

Rozhovor s Ladislavom Valkovičom.

Kedysi by ste museli človeka rozrezať. Ak ste chceli pochopiť, ako ľudské telo funguje a ako fungujú procesy v ňom... lenže, viete ako to s takým rezaním chodí, nie je to práve príjemné. A niekedy pri tom prídete o človeka.

Nástup moderných technológií však umožnil pozrieť sa na veci skryté a na veci v procesoch. Moderné zobrazovacie metódy tak nepomáhajú len lekárom, ale učia nás o nás nové veci.

Ladislav Valkovič sa špecializuje práve na takýto vývoj neinvazívnych metód merania metabolizmu tkanív. Pôsobí na Ústave merania Slovenskej akadémie vied, a zároveň v Oxfordskom centre pre výskum klinickej magnetickej rezonancie na Oxfordskej univerzite.

V podcaste Zoom plus sa s ním o svete technológií a moderného sledovania ľudských orgánov rozprával Tomáš Prokopčák.

