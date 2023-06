Ako vyzerá eko-paralýza a čo s nami robí pobyt v lese

Medzi riadkami o klíme a psychike.

Ako vplýva klimatická zmena na naše duševné zdravie je v psychologickom výskume pomerne nová téma. Zmena podnebia má na nás nielen priame dopady, ale aj napriame - také, ktoré si odnášame z obrazoviek počítača či mobilu.

V podcaste Svet medzi riadkami sme sa rozprávali so psychologičkou a zakladateľkou iniciatívy Psycho za klímu Miroslavou Šudilou Žilinskou, ktorá hovorí, že negatívne emócie spojené so zmenou podnebia väčšinou nevieme spracovávať. A to preto, lebo nás za ne odmalička trestali. Keď sa s nimi potom stretneme v dospelosti, tak sa snažíme ujsť, alebo si zakrývať oči.

V súčasnosti veľa počujeme o traumách a posttraumatickej stresovej poruche. V oveľa menšej miere sa ale rozprávame o posttraumatickom raste, fenoméne, v ktorom psychologička vidí potenciál. Práve v súvislosti s klimatickou zmenou totiž vďaka nemu môžeme vyrásť nielen ako jednotlivci, ale aj ako spoločnosť.

„V budúcnosti je pred nami výzva naučiť sa žiť kvalitný, zmysluplný aj radostný život aj v časoch, ktoré budú krízové. Každý deň budeme čeliť spoločenskej, bezpečnostnej, ekonomickej alebo klimatickej kríze. Čaká nás neustály tlak a bude len na nás sa odznova učiť, ako sa tešiť zo života,“ vysvetľuje Žilinská.

Mnoho ľudí si myslí, že následky klimatickej zmeny pociťujú len mladí ľudia. Psychlogička však pripomína oveľa viac ohrozených skupín. „Sú to napríklad aj ľudia, ktorí už teraz trpia nejakým duševným ochorením, ktoré sa môže vplyvom vysokých teplôt zhoršiť. Málo sa hovorí o tom, že mnohé psychiatrické lieky interagujú s vysokými teplotami,“ približuje.

V podcaste sa dozviete aj to:

aké pocity prežívame pri klimatickom žiali;

kedy sa uchyľujeme k morálnym odpustkom;

či seniori pociťujú vinu za klimatickú krízu;

ako vyzerá eko-paralýza;

prečo by sme mali chodiť do lesa.

Vaše postrehy k našim podcastom uvítame na svetmedziriadkami@clovekvohrozeni.sk

Podcast je súčasťou rovnomennej iniciatívy Svet medzi riadkami, pod krídlami neziskovej organizácie Človek v ohrození. Raz do týždňa ho pripravujú Stanka Luppová, Blažej Černák, Pavlína Meľuchová, Sofia Martinková a Ester Viktória Ziffová. S podporou Európskej únie a SlovakAid. Za obsah podcastu nesú plnú zodpovednosť jeho tvorcovia a názory v ňom obsiahnuté nemusia reflektovať názory donorov.

