Dobré ráno: SIS slúži politikom na vybavovanie si účtov dlhodobo

Zneužíva ďalší politik tajnú službu na vybavovanie si vlastných účtov?

Expartnerka Borisa Kollára tvrdí, že ju sleduje SIS. Nebolo by to prvý raz, čo politici zneužívajú tajnú službu na vybavovanie si vlastných účtov.

SIS má tragickú históriu a na krku podozrenia z únosu prezidentovho syna, vraždy Roberta Remiáša a najnovšie aj vyfabrikovanie kompromateriálu proti vyšetrovateľom NAKA okolo Jána Čurillu.

Ako vlastne fungujú tajné služby? Dajú sa vôbec kontrolovať? A nevymkla sa SIS už úplne spod kontroly?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa v podcaste Dobré ráno rozprávala s novinárom denníka SME Matúšom Burčíkom.

Zdroje zvukov: TASR TV, Denník N

Krátky prehľad správ

"Straty na strane nepriateľa sú za posledný týždeň osemkrát vyššie," informovala hovorkyňa ukrajinského generálneho štábu Hanna Maľarová s tým, že Ukrajina počas minulého týždňa rozvinula útočnú operáciu v smere Melitopoľ a Berďansk.

Komora lekárov odsudzuje znevažovanie odborníkov na webe, ktorý upozorňuje na mená lekárov, ktorí vykonávajú na Slovensku interrupcie. Je k nim pripojený popis, že ide o "potratárov, ktorí obhajujú zabíjanie nenarodených detí". Komora vyzvala orgány činné v trestnom konaní, aby začali konať.

Štrnásť ročný žiak, ktorý chcel v škole v Mníšku nad Hnilcom útočiť sekerou na spolužiakov a učiteľky, strávi 11 mesiacov v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých. Súd mu nariadil aj psychiatrické liečenie ústavnou formou, informovali tvnoviny.sk.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu navštívil ruských vojakov bojujúcich na Ukrajine , píšu agentúry s odvolaním sa na ministerstvo. Ide o jeho prvú verejnú akciu od ozbrojenej vzbury šéfa wagnerovcov Jevgenija Prigožina, ktorá bola namierená najmä proti Šojguovi a náčelníkovi generálneho štábu Valerijiovi Gerasimovi.

Erik Ňarjaš opúšťa klub OĽaNO, vo voľbách pravdepodobne nebude kandidovať. Dôvodom konca sú názorové rozdiely s niektorými osobnosťami v hnutí.

Odporúčanie

New York Times prinieslo pekný článok so psychológmi, ako byť viac v pohode, keď je človek nahý. Ako prijať svoje telo a necítiť sa zle. Hodí sa aj na prebiehajúcu plavkovú sezónu. How to feel better naked je zaujímavý tip na záver.

