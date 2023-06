Webbov vesmírny teleskop poodhaľuje vlastnosti kvazarov

Existenciu takých objektov sme dlho netrúfali priznať.



Vyzerá to ako hviezda, žiari to ako hviezda, no nie je to hviezda. Čo je to? S takouto záhadou bojovala astronomická komunita dlhé roky. Odpoveď bola ešte podivnejšie, než by si hocikto trúfol tipnúť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo žiaria čierne diery? Čo je to rádioastronómia? A čo podáva vo vesmíre najväčší výkon? O tom všetkom diskutujú Jozef a Samuel.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.