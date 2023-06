Piatoček: Zahoď svoje starosti

Vypočujte si nový diel satirického podcastu.

Veronika Remišová sa stretla s medveďom a môžeme si z toho síce robiť srandu, ale nemalo by sa to nejako regulovať a trochu obmedziť ich voľný pohyb? Nie je predsa normálne, aby ste len tak v lese stretli Veroniku Remišovú!

Obmedziť svoj pohyb by mal aj Boris Kollár. Alebo, keď už niečo domrví, mal by radšej a mlčať. Ale on nie, posledných pár dní prekonáva tým, čo vypúšťa z úst, aj seba samého.

V Rusku bola vzbura, ale bola to vzbura iná. Prigožin útočil na Putina, nejakí fanatici u nás proti lekárom, ktorí vykonávajú interupcie, a muž v Indii prišiel do päťhviezdičkového hotela na noc, ostal skoro dva roky a odišiel bez zaplatenia.

A chceme sa pochváliť, alebo skôr chceme pochváliť vás, lebo vďaka vám sme získali cenu za Podcast roka v kategórii Vypínač, a tiež za najlepší podcast roka, ktorý získal najviac hlasov verejnosti. Ďakujeme a bozkávame vás, ale len s vaším dovolením, všade!

