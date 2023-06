Dá sa namodelovať ľudská myseľ?

O knihe "Models of the Mind" a modelovaní mysle.

Myslenie nejako spôsobuje či umožňujte mozog. Ako sme ale prišli na to, že je to práve mozog a jeho sieť neurónov, ktoré sú za to zodpovedné? Ako namodelovať fungovanie mozgu? A ako to všetko začalo so žabami, fľašami a elekrickými výbojmi?



Aj dnes vás do diskusie pozýva filozof Jakub, vedec Jaro a neurovedec Peter.

V diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: