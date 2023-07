Indiana Jones sa lúči s Harrisonom Fordom, streamy odhaľujú život legendárneho Schwarzeneggera

Vypočujte si tipy na nové filmy a seriály v podcaste Vertigo.

V najnovšej epizóde Vetiga sa opäť pozrieme do slovenských kinosál. Videli sme nového Indiana Jonesa s podtitulom Nástroj osudu - a to nie je jediný film z našich kín, ktorý zrecenzujeme.

Okrem Hollywoodu do distribúcie dorazilo netradičné švédske sci-fi s názvom UFO Švédsko a zastúpenie má aj slovenská dokumentaristika v podobe novinky divácky úspešného režiséra Pavla Barabáša, tentoraz o Veľkom kaňone.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pozrieme sa samozrejme aj do knižníc streamovacích služieb a to hneď na trojicu titulov. Na Skyshowtime nádete vesmírne dobrodružstvá Star Treku v novej sérii Strange New Worlds. A ak vás skôr zaujímajú skutočné príbehy, určite vás inšpiruje a asi aj prekvapí dvojica netflixových dokumentárnych titulov - Arnold o Arnoldovi Schwarzeneggerovi a dokument o americkom súdnictve a zdravotníctve - Take Care of Maya.

A keďže sa práve začal festival v Karlových Varoch nebude chýbať ani prehľad pozoruhodných filmov z programu.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.