Rozpočtový chaos: Ako sme sa dostali do bodu, že každý z nás dlhuje 14-tisíc eur?

Vláda musí pripraviť dva rôzne rozpočty.

Úradnícka vláda Ľudovíta Ódora nemá dôveru parlamentu. Táto skutočnosť jej okrem iného sťažuje aj prípravu budúcoročného rozpočtu.

Musí totiž pripravovať hneď dva. Jeden vyrovnaný, ktorý jej káže zákon rozpočtovej zodpovednosti, konkrétne v ňom zakotvená dlhová brzda, a druhý realistickejší, no zároveň obsahujúci opatrenia na zníženie verejného dlhu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo je okolo zákona roka tak veľký chaos, načo sú nám dva rozpočty a je vôbec reálne zostaviť taký, v ktorom budú príjmy a výdavky vyrovnané?

Aj na tieto otázky odpovedá v novej časti podcastu Index člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Šuster.

Moderuje Eva Frantová.

Prehľad správ

Tržby bratislavskej rafinérie Slovnaft minulý rok stúpli o 51 percent na vyše šesť miliárd eur. Vyplýva to zo zverejnenej účtovnej uzávierky podniku patriacemu maďarskej spoločnosti MOL. Bratislavská fabrika zarobila hlavne na tom, že nakupovala ruskú ropu Urals v priemere o 25 dolárov lacnejšie, než bola cena ropy Brent, od ktorej sa odvíjajú ceny ropných výrobkov, teda benzínu, nafty, plastov a vykurovacích olejov. Zisk spoločnosti tak presiahol jednu miliardu eur, z čoho 625 miliónov cez daň z príjmov a špeciálnu solidárnu daň skončí v štátnej kase. Viac sa dočítate v texte Jozefa Tvardzíka.

Ceny niektorých apartmánov v Chorvátsku sa medziročne zvýšili o 20 až 30 percent, ceny v reštauráciách sú vyššie v priemere o 15 percent. Dovolenka v Chorvátsku tak vyjde drahšie ako po iné roky. Na druhej strane ceny pri Jadrane sú veľmi porovnateľné s cenami v Bratislave a nejde o žiadnu katastrofu. O tom, ako ušetriť, a či za zdražovanie môže zavedenie eura, sa dočítate v rozhovore Jozefa Tvardzíka so šéfom cestovnej kancelárie More Stankom Delićom.

V strednej a východnej Európe sa schyľuje k veľkému boju o cestujúcich, ktorí obľubujú lacné lietanie cez nízkonákladové aerolínie. Írsky Ryanair oznámil, že sa bude snažiť o dominantnú pozíciu v tomto regióne. Konkuruje mu v ňom najmä maďarský Wizz Air. Ryanair chce uspieť stratégiou ultralacných leteniek, obsadzovaním regionálnych letísk novými linkami a rozširovaním flotily lietadiel. Agresívne tlačí Wizz Air do defenzívy. Podrobnosti sa dočítate v texte Jozefa Ryníka.

Čína obmedzí vývoz niektorých kovov, ktoré sú kľúčové pre výrobu polovodičov. Záujemcovia o vývoz určitých produktov z gália a germánia budú musieť dopredu žiadať o povolenie. V pondelok 3. júla to oznámilo čínske ministerstvo obchodu. Tento krok znamená ďalšiu eskaláciu v obchodnej vojne medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktoré sa sporia o prístup k špičkovým technológiám. Čínske obmedzenia nadobudnú účinnosť 1. augusta.

Saudská Arábia oznámila, že v snahe podporiť klesajúce ceny predlžuje dobrovoľné zníženie ťažby ropy o jeden milión barelov denne. Obmedzenie, ktoré prvýkrát vstúpilo do platnosti v júli, bude pokračovať aj v auguste a môže byť predĺžené, informovala štátna saudskoarabská tlačová agentúra SPA s odvolaním sa na zdroj z ministerstva energetiky. Rusko v reakcii vyhlásilo, že v auguste zníži vývoz ropy o 500-tisíc barelov denne.

Taliansko chce do konca tejto dekády, teda do roku 2030, vyrábať takmer dve tretiny elektriny z obnoviteľných zdrojov. Oznámilo to talianske ministerstvo energetiky, ktoré zvýšilo cieľové hodnoty stanovené pred tromi rokmi. Vláda v Ríme očakáva, že do konca desaťročia budú obnoviteľné zdroje pokrývať 40 percent hrubej spotreby energie vo všetkých sektoroch vrátane výroby energie, bývania a dopravy. Pôvodne rátala len s 30 percentami.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.