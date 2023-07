Klik: Ako sa Apple stal obetou vlastného úspechu

Komentovaný prehľad technologických správ

Prečo Apple Mac Pro takmer stratil dôvod na existenciu

Súd o Activision Blizzard pokračuje

YouTube rozširuje svoj dabingový nástroj

Ako Apple vytlačil svoj najvýkonnejší počítač na úplný okraj záujmu

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/w2KbwC-s7pY

Portál The Verge zverejnil veľmi obsiahlu recenziu na najvýkonnejší nový Apple počítač - Mac Pro s procesorom M2 Ultra.

Porovnáva jeho výkon so zvyšnými Pro počítačmi a zariadením Mac Studio. Výsledkom je odporúčanie, že aj väčšine profesionálov stačí Mac Studio s M2 Ultra a dostanú porovnateľný výkon.

Naopak technologický YouTuber MKBHD (vyššie na videu) víta Mac Pro s M2 Ultra, pretože vďaka PCIe slotom mu umožňuje rozširovať počítač a prispôsobovať si ho vlastným potrebám.

Avšak druhým dychom dodáva, že predsalen pre veľkú väčšinu profesionálov je násobne lacnejšie Mac Studio viac než dostačujúce.

Mac Pro opäť len ukazuje, ako veľmi výkonné sú procesori Apple generácie M. Momentálne je ťažké pre spoločnosť vytvoriť počítač, ktorý by bol výkonnostne na inej úrovni. V podstate slúži "len" ako drahá skrinka s možnosťou rozširovať svoje funkcionality.

Spor o prevzatie Activision Blizzard Microsoftom pokračuje

Táto správa pôvodne vyšla v sesterskom newslettri Herný update.

Microsoft nešiel len nakupovať, mal v pláne vykúpiť časť herného trh.

Microsoft pred štyrmi rokmi prekvapil, keď oznámil nákup Zenimax Media (Bethesda) za 7,5 miliardy dolárov. Vďaka sporu s FTC, federálnou obchodnou komisiou, do ktorého sa Microsoft dostal pri pokuse o nákup štúdia Activision Blizzard King (ABK), ktoré má pod palcom jedny z najväčších herných značiek ako Call of Duty, Candy Crush alebo Warcraft, sa dozvedáme nové veci z pozadia fungovania firmy a dostávame nový kontext pre nákupnú horúčku firmy, ktorá začala okolo roku 2019.

Súdny spor stále prebieha a Microsoft sa snaží dokázať, že ak by sa aj prípadne stal vlastníkom ABK, nezaujal by na trhu príliš silnú pozíciu. Proti akvizícií sa ozvalo aj Sony.

V najnovších dokumentoch, ktoré zo sporu vzišli, sa dozvedáme, že Microsoft bol (je?) ochotný investovať miliardy dolárov, len aby Sony z trhu vytlačil. Šéf Microsoft Game Studios, Matt Booty, v roku 2019 napísal mail, v ktorom hovorí:

“Nachádzame sa vo veľmi unikátnej pozícií, ktorá nám umožňuje utratiť dosť peňazí na to, aby sme Sony vytlačili z trhu.”

Booty v maily taktiež spomína, že v dnešnej dobe je už takmer nemožné vytvoriť novú streamovaciu platformu, ktorá uspokojí dopyt moderného hráča a ako príklad uvádza Google či Amazon. Firma dnes tvrdí, že plán rozsiahlych akvizícií, ktoré by vytlačili Sony bol stará stratégia, ktorou sa dnes už firma neriadi.

Na svetlo sveta sa dostal aj zoznam štúdií, ktoré mal Microsoft v hľadáčiku už pred pár rokmi. Spomenuté akvizície boli v rôznych štádiách rozpracovanosti. Niektoré boli len na úrovní interných analýz, iné sa mohli dostať do fázy rokovaní.

SEGA

Bungie (Destiny)

FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring)

CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077)

Hello Games (No Man's Sky)

IO Interactive (Hitman)

Crytek (Crysis)

Digital Extremes (Warframe)

Larian (Divinity, Baldur's Gate 3)

Remedy Entertainment (Control, Alan Wake)

Techland (Dying Light)

Gearbox (Borderlands)

Tu je dobré pripomenúť, že prieskumné rokovania o akvizíciách a spojeniach sú bežnou súčasťou života podobných veľkých firiem. Väčšina z nich prirodzene zlyhá na ochote akcionárov prijať ponuku, či konkrétnych podmienkach.

Tieto dokumenty a odhalenia potvrdzujú stratégiu Microsoftu získať silnú pozíciu na trhu tým, že si veľkú časť trhu jednoducho kúpi. Firma už istú dobu hovorí o tom, že sa ich priority vo video hernom priemysle pomaly menia od hardvéru k softvéru, čo potvrdzujú aj tieto úniky.

Microsoft už silnú online streamovaciu platformu vybudovanú má a v prípade úspešných nákupov by bolo integrovanie veľkých značiek a zamknutie ich do svojho ekosystému tým posledným a najjednoduchším krokom, ktorým by si vedeli vydobyť pozíciu na trhu, čo je presne dôvod, pre ktorý Microsoft skončil v spore s FTC.

Prvé rozhodnutie v spore o predbežné zablokovanie spojenia firiem by malo padnúť už v nasledujúcich dňoch. Je možné, ž po ňom bude nasledovať dlhá šnúra odvolaní.

YouTube rozširuje prístup k dabingovému nástroju

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/RQbKv2bhY_s

Prvýkrát zhruba pred rokom ukázala experimentálna divízia Google zvaná Area 120, že pracuje na nástroji, ktorý pomôže tvorcom na YouTube automaticky prekladať a nahovárať, jedným slovom - dabovať, ich videá do ďalších populárnych svetových jazykov.

Nástroj alebo funkcia sa volá Aloud a vďaka umelej inteligencii umožňuje vytvoriť audio v iných jazykoch.

Po roku Google rozšíril prístup k funkcii viacerým YouTuberom a pridal aj ďalšie jazyky.

Medzičasom pred pár mesiacmi YouTube sprístupnil možnosť pre tvorcov nahrávať pre svoje videá audio v rôznych jazykoch.

Využíva to aj najväčší YouTuber Mr. Beast, ktorý predtým prevádzkoval niekoľko vedľajších kanálov v iných svetových jazykoch, tie už medzičasom zrušil.

Aktuálny trend vývoja v oblasti syntetických hlasov, prekladania jazykov a rýchleho sprocesovania celého ukazuje, že niekedy v nie ďalekej budúcnosti sa už nebudú ďalšie generácie musieť učiť cudzie jazyky.

Alebo im bude stačiť ovládať angličtinu a vďaka nej sa dorozumejú všade pomocou prekladou prostredníctvom funkcií ako Aloud.

Budú za ľudí schopné prekladať text a generovať audio v reálnom čase a pravdepodobne vytvoria aj syntetickú verziu nášho hlasu, ktorá sa bude veľmi podobať realite, či bude dokonca na nerozoznanie.

Správičky

Vyšli prvé recenzie na skladací telefón Google Pixel Fold. Magazín Wired hodnotí Fold ako skvelé zariadenie , ktorému vytýka v podstate len menej kvalitnú kameru. Veľmi podobne hodnotí smartfón aj NY Times. A menej spokojný, ale stále pochvalne, hodnotil Fold aj technologický portál The Verge. Takmer všetci sa zhodli na vysokej cene, málo flexibilnom softvéri a slabšej kamere. Nižšie na videu recenzia od technologického YouTubera MKBHD, ktorý vraví, že je síce nadšený zo zariadenia, ale s odporúčanám si radšej počká na budúcoročnú generáciu. Podobné prvé ohlasy mal aj skladací telefón od Samsungu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/PhFwDJCEhBg

Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa zníži daňovo-odvodové zaťaženie pri predaji virtuálnych mien . Po novom sa pri predaji kryptomien bude uplatňovať takzvaný časový test. Ak osoba predá svoje kryptomeny po roku od ich kúpy, príjmy sa zdania nižšou sadzbou dane vo výške sedem percent. Pri ich predaji do jedného roka sa príjem z predaja zahrnie do základu dane spolu s ostatnými príjmami. Príjem z predaja kryptomeny, ktorú osoba získala ťažbou alebo stakingom, sa zahrnie do základu dane až vtedy, keď sa predá. Výmena jednej kryptomeny za inú, s výnimkou stablecoinov, už nebude zdanená. Ak vymeníte svoju kryptomenu za majetok alebo služby, príjem do výšky 2 400 eur ročne sa nebude zdaňovať. Fyzické osoby budú oslobodené od povinnosti platiť odvody na zdravotné poistenie z príjmu z predaja kryptomien, ak kryptomena nebola súčasťou ich obchodného majetku. (SITA)

Odovzdali sa ceny Orange Podcast roka 2023, denník SME vyhral viackrát. Absolútnym víťazom, podcastom s najväčším počtom fanúšikovských hlasov, bol Piatoček. Svoju kategóriu vyhralo Dobré ráno a nováčikom roka sa stal podcast Vizita o zdraví. Vyhrali aj podcasty Trochu inak s Adelou, Dejepis Inak a Nevyhorení od Forbes Slovensko. Klik sa umiestnil v celkovom hlasovaní na 23. mieste, ďakujeme. (skpodcasty.sk)