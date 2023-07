Dobré ráno: Matovič ide do koalície, KDH má problém

Už je uzavreté, kto bude kandidovať do volieb.

Politické strany odovzdali svoje kandidátky, už teda oficiálne vieme, koho a kde budeme môcť voliť.

Asi najväčším prekvapením však nie je zoznam hľadaných osôb v podobe kandidátky Smeru, ale napokon rozhodnutie, že OĽaNO bude kandidovať ako trojkoalícia: spoločne so zaľuďmi a s Kresťanskou úniou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kto teda prekvapil, kto nie a čo kandidátky ukazujú, to sa dnes Tomáš Prokopčák pýta reportérov domáceho spravodajstva SME Jána Krempaského a Michala Katušku.

Zdroje zvukov: TA3, TASR

Krátky prehľad správ

Začal sa súd v korupčnej kauze guvernéra národnej banky Petra Kažimíra. Pojednávanie bolo včera na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, Kažimír vinu odmieta. Podľa obžaloby mal ako minister financií žiadať od vtedajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreczeho, aby okrem zabezpečil prednostné vyplatenie nárokov na odmerný odpočet DPH pre viaceré firmy v objeme vyše troch miliónov eur. Imreczemu tiež mal podľa obžaloby odovzdať úplatok 48-tisíc eur.

Na podporu rómskych hliadok pôjde z eurofondov 50 miliónov. Povedal to včera premiér Ľudovít Ódor, pretože rómske hliadky podľa premiéra efektívne udržujú verejný poriadok a sú v obciach rešpektované.

Vo Francúzsku pokračovali nepokoje, aj keď noc z pondelka na utorok už mala byť pokojnejšia. Cez víkend prezident Emmanuel Macron vyzval ministrov, aby v krajine obnovili poriadok: nepokoje odštartovala smrť Nahela M., odvtedy sa v uliciach francúzskych miest opakovane odohráva rabovanie, podpaľačské útoky a násilnosti.

Odozva Putina na vzburu Wagnerovej skupiny bola slabá, povedal ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj. Odkázal tiež, že šéf Kremľa stráca kontrolu nad ruským národom a neovláda všetko. Ukrajinské tajné služby tvrdia, že Putin si údajne vyhodnocoval podporu Prigožinovi a zistil, že až polovica krajiny podporuje wagnerovcov.

A na záver mám aj čosi ľahšie: ak ste niekedy zariaďovali kuchyňu, tušíte, že to nie je nič jednoduché. Ako by mal vyzerať ideálna? A na čo by ste si mali dávať pozor? V texte Ideálna kuchyňa? Taká, v ktorej sa veľa nenabeháte odpovedáme na desiatku základných otázok o modernej kuchyni. Nájdete ho na byvanie.sme.sk.

Odporúčanie

V Indickom oceáne máme dieru. Teda nie takú, akú si pod týmto slovom zvyčajne predstavíte, no je tam akási gravitačná anomália: región, kde je zemská gravitácia menšia ako inde. Ako je to možné a čo to spôsobilo? Na tieto otázky odpovedá text Obrovská gravitačná diera v oceáne môže byť duchom dávneho mora v magazíne Scientific American.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.

Predčasné parlamentné voľby 2023