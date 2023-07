Lekárka o mužovi, ktorého vliekli z nemocnice: Šokovalo ma, že bol vnímaný ako vec

Bezdomovectvo nie je osobná voľba.

Pred pár týždňami sa médiá zaoberali prípadom muža , ktorého zdravotník košickej Univerzitnej nemocnice ťahal za ruku po zemi von z priestorov urgentného príjmu. Situáciu zaznamenal niekto na mobil a zavesil ju na sociálne siete.

Vedenie nemocnice uznalo, že správanie zamestnanca nebolo v poriadku, no v ich oficiálnom stanovisku sa objavili aj dehumanizujúce poznámky o “asociálnom správaní” pacientov, a o “neprispôsobivých ľuďoch” - čo zas naznačuje, že problém bude v tejto nemocnici zrejme hlbší.

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva s lekárkou a pedagogičkou Michaelou Kostičovou o tom, akým prekážkam čelia najzraniteľnejší ľudia v našej spoločnosti, keď potrebujú lekársku pomoc.

“Ľudia, ktorí majú zdravotné problémy, a žijú na ulici, nemajú kde vyhľadať pomoc,” vraví Michaela v podcaste. “Čiže aj pre nás býva často jediným riešením poslať ich na urgentný príjem. V povedomí zdravotníkov a verejnosti je informácia, že urgentný príjem sa zneužíva, ale naša skúsenosť je taká, že ľudia bez domova práveže odmietajú ísť na urgentný príjem. A tí, čo sa tam dostanú, sú len veľmi malá časť, je to špička ľadovca.”

Michaela učí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a vo svojej akademickej práci sa špecializuje na to, ako sociálne prostredie ovplyvňuje zdravie. Popritom sa venuje aj pouličnej medicíne: spolu s kolegyňami rozbehla projekt mobilnej ambulancie, ktorá pomáha ľuďom bez domova.

V podcaste porozprávala o vlastných skúsenostiach s ošetrovaním ľudí, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Vysvetlila, prečo chodia títo ľudia na urgentný príjem v zlom fyzickom a psychickom rozpoložení a aké problémy im spôsobuje legislatíva okolo zdravotných odvodov.

“Akékoľvek správanie, aj to, čo bolo spomenuté [nemocnicou v Košiciach] ako asociálne, alebo pod vplyvom návykovej látky, alebo to, keď je človek bez domova, je vnímané ako slobodná voľba toho jednotlivca. Akoby sa oni sami rozhodli a chceli takto žiť. Ale s tým sme sa my, priznám sa, nikdy nestretli,” vraví Michaela. “Príbehy, s ktorými sa stretávame pri ľuďoch bez domova, sú neuveriteľné a zvyčajne v prostredí, kde žijú, niečo odmalička nefunguje. Napríklad vzťahy.”

Rozprávajú sa aj o tom, prečo zdravie a bezpečnosť zdravotníckeho personálu nemusí byť v rozpore s napĺňaním potrieb chudobných pacientov a ľudí bez domova. Barbora sa pýta, aké ochranné prvky používa Michaela, keď poskytuje zdravotnú pomoc ľuďom, ktorí sú v zlom fyzickom a psychickom stave. A Michaela vysvetlí, čo robia pre zraniteľné komunity v krajinách, kde zdravotníctvo funguje lepšie.

Hostka odporučila knihy:

- Narodený v modrú stredu (Daniel Tammet)

- knihy od Nota Bene

