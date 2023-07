Knihy a leto patria k sebe. Pozrite si dvadsať tipov na originálne čítanie

Knižné odporúčania od tých najpovolanejších.

Zamestnanci Slovenského literárneho centra o knihách diskutujú pri kávovaroch, na obedoch či na poradách. Tentoraz si sadli pred mikrofóny, aby sa s vami podelili o ich obľúbené diela, vhodné aj na letné čítanie. Vypočujte si knižné tipy od tých najpovolanejších. V podcaste zaznejú odporúčania na rôzne žánre od slovenských i zahraničných spisovateľov.

Moderátor Dado Nagy sa nepýta iba na samotné tituly, ale aj dôvody ich výberu. Respondenti hovoria najmä o svojich pocitoch z prečítaných kníh a tým tak trochu prezradia čo-to o sebe. Lebo platí: povedz mi čo čítaš a ja ti poviem, kto si.

Ak by sme z názvov spomenutých kníh mali poskladať vetu, znela by aj takto: Akoby samota na Gemeri nestačila. Číha tam vlk, zdúchli odtiaľ hrobári, sesternice i všetky krásne kone. Pištáčik ušiel z rybárskej chaty pri jazere a zabarikádoval sa do domu pre jeleňa. Tam si číta poviedky o témach, ktoré sa nevyslovujú.

Zoznam diel uvedených v podcaste:

Narodila som sa pod šťastnou hviezdou – Elena Lacková, Milena Hübschmannová

Sesternice - Aurora Venturini

Tam, kde číha vlk - Ayelet Gundar-Goshen

Všetky poviedky - Clarice Lispector

Nevysloviteľné a iné konverzačné témy – Meghan Daum

Vango – Timothée de Fombelle

Gemer je vesmír – Danka Bodnárová, Michal Hudák, Slávo Stankovič

Vesmírna plavba Pterodactyla Kôstku - Dušan Šuster

Gemer Deň prvý - Daniel Majling

Samota - Natalio Grueso

Jazero – Han Donau

Pištáčik – Dušan Dušek

Dom pre jeleňa – Dominika Moravčíková

Môj rok pokoja a odpočinku - Ottessa Moshfegh

Sklenená záhrada - Tatiana Țîbuleac

Komnata ozvien - John Boyne

Hrobári slovenskej politiky - Rado Baťo

Všetky krásne kone - Cormac McCarthy

Nikdo není sám - Petra Soukupová

Rybárska chata - Stein Torleif Bjella

Ukrajinskí autori na sociálnych sieťach: Halyna Kruk a Serhij Žadan

