Psychiatrička Kaščáková: Chronický stres v detstve mení náš mozog aj osobnosť

O komplexnej traumatizácii a o uzdravení.

Príznaky posttraumatickej stresovej poruchy popísali vedkyne a vedci v druhej polovici minulého storočia. Najprv to bolo u vojnových veteránov a u preživších sexuálneho násilia, no neskôr si začali všímať, že symptómami traumatizácie trpia aj ľudia, ktorí vojnu, či sexuálny útok nezažili. Ďalšie výskumy viedli k zisteniu, že traumatizujúci býva aj dlhodobý stres, ktorý zažívame ako deti a pred ktorým nevieme uniknúť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tento typ stresu ovplyvňuje vývoj nášho mozgu, centrálnej nervovej sústavy, naše osobnostné nastavenie a aj našu odolnosť voči stresu, ktorý zažívame neskôr, ako dospelí. Odborníci tieto symptómy traumatizácie označujú pojmom komplexná posttraumatická stresová porucha (CPTSP).

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva so psychiatričkou, psychoterapeutkou a výskumníčkou Natáliou Kaščákovou o tom, ako presne komplexná traumatizácia vzniká, a aké má neskôr symptómy.

„CPTSP vzniká v detstve,” vraví Natália Kaščáková v podcaste. „Je to vtedy, keď dieťa zažíva chronický stres v podobe emočného, psychického týrania, alebo sexuálneho zneužívania, alebo to môže byť aj z dôvodu emočného, či fyzického zanedbávania. Ide tu však o opakované situácie, kedy zároveň nedochádza k náprave, takže dieťa je neustále vystavované hrozbe a postupne sa týmto situáciám prispôsobí."

V roku 2019 pridala Svetová zdravotnícka organizácia Komplexnú posttraumatickú stresovú poruchu aj na oficiálny zoznam diagnóz. Natália vysvetlí, ako táto zmena pomohla zlepšiť jej terapeutickú prácu s pacientami a pacientkami.

„Mne osobne to veľmi pomohlo pochopiť niektoré veľmi zložité situácie u mojich pacientov, kedy niekto trpel napríklad chronickými depresívnymi stavmi a nemalo to charakteristické znaky sezónnej depresie, alebo rekurentnej depresívnej poruchy a nefungovala ani príliš farmakologická liečba, a ani niektoré psychoterapeutické postupy. Ale keď sme spolu s pacientom prišli na to, že práve nejaké traumatické implicitné spomienky spúšťajú tie stavy nehodnosti, porazenosti, depresie a ďalších symptómov a pracovali sme cielene s týmito traumatickými spomienkami, tak sa tá situácia postupne začala zlepšovať,” dodáva.

Barbora sa pýta, ktoré druhy terapie môžu pomôcť ľuďom s týmto typom problémov, aké účinky môže mať pohyb a práca s telom a Natália opíše, ako to vyzerá, keď sa symptómy traumatizácie zmiernia a keď sa stav pacientiek a pacientov začne zlepšovať.

Spomenuté v podcaste:

Kruh bezpečného rodičovstva (Kent Hoffman, Glen Cooper, Bert Powell)

Hostka odporučila knihy:

Dobré dôvody na zlé pocity (Randolph M. Nesse)

Disociácia - Keď sa odpojí časť duše (Wolfgang Wöller)

Trauma a disociace - Bolest vnitřního rozdělení (Hana Vojtová)

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.