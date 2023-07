Klik: Microsoft získal ďalšie víťazstvo na ceste k budovaniu herného impéria

Komentovaný prehľad technologických správ.

Microsoft je opäť bližšie k finalizovaniu akvizície Activision Blizzard

Četbot umelej inteligencie Google Bard je dostupný v EÚ

Prečo nie je Instagram Threads v EÚ

Ako chce Elon Musk opäť zachrániť svet

Enshitifacion of Amazon

BONUS odporúčanie: Songs of Congequest

Ako Microsoft vyhral prvú súdnu bitku o Activision

Ilustračná fotografia. (zdroj: TASR/AP)

Nižšie je rozšírená verzia správy, ktorá pôvodne vyšla v sesterskom newslettri Herný update.

Microsoft vyhral súdny spor s americkou Federal Trade Commission (FTC), v ktorom sa úrad pokúšal získať predbežné opatrenie a zablokovať spojenie Microsoftu s herným vydavateľom Activision Blizzard.

Ak úrad do piatku nepodá odvolanie, môže Microsoft akvizíciu v hodnote bezmála 70 miliárd dolárov z pohľadu amerického práva uzavrieť. Firma sa ale ešte musí dohodnúť na ústupkoch s britským úradom CMA, ktorý dohodu pred pár týždňami zablokoval, no po rozhodnutí amerického súdu pristúpil na rokovania, v ktorých bude od Microsoftu žiadať záväzky voči konkurentom. Podľa nepotvrdených správ CNBC by mohlo ísť o odpredaj menšej časti Activision tretej strane.

Microsoft v pôvodnej dohode o prevzatí firmy prisľúbil, že transakciu dokončí do 18. júla tohto roka. Ak sa to nepodarí, môže Activision od dohody odstúpiť a Microsoft firme zaplatí odškodné v hodnote troch miliárd dolárov. Obe firmy už naznačili, že ak sa termín nepodarí dodržať, lehotu novou dohodou predĺžia.

FTC sa po súdnej prehre už nezvykne odvolávať, no zdroje z úradu naznačujú, že v tomto prípade spraví výnimku a o odvolanie sa pokúsi. Aby sa to podarilo, musí presvedčiť senát troch sudcov o tom, že sudkyňa ignorovala fakty alebo spravila vážne chyby v právnom úsudku.

Sudkyňa Jacqueline Scott Corleyová v rozhodnutí odmietla väčšinu argumentov, ktoré právnici FTC pred súd postavili. Výborne ich zhrnul reportér Axios Gaming Stephen Totilo.

FTC nedokázalo sudkyňu presvedčiť o tom, že Microsoft stiahne kľúčové tituly Activision - najmä sériu Call of Duty - z iných platforiem. Sudkyňa prijala argumenty Microsoftu o tom, že ak by Microsoft tituly stiahol napríklad z platformy Sony, musel by znášať veľké reputačné škody. Najmä ale zavážil fakt, že Microsoft iné tituly s veľkou používateľskou základňou (napríklad Minecraft) po predošlých akvizíciách ponechal aj na konkurenčných platformách.

Pri posudzovaní monopolného rizika z pohľadu predplatného Game Pass zas sudkyňa uplatnila tradičný pohľad amerického právneho systému na monopolné správanie sa, ktoré sa posudzuje najmä z pohľadu možnej škody voči konečnému spotrebiteľovi. Napríklad v podobe vyššej ceny či zhoršeniu dostupnosti služby. Zahrnutie hier Activision pod Game Pass podľa tohto pohľadu znižuje ich cenu, zvyšuje dostupnosť a teda nepredstavuje monopolné riziko.

Z pohľadu cloudového hrania sudkyni, podobne ako európskym regulátorom, stačili prísľuby a záväzné dohody o tom, že Microsoft bude poskytovať katalóg hier aj pre konkurenčné cloudové služby.

V nasledujúcich dňoch sa Microsoft musí dohodnúť s britským CMA a počkať, či sa FTC naozaj pokúsi o odvolanie. Firme sa ale najväčší obchod v dejinách herného biznisu pravdepodobne podarí uzavrieť.

Četbot umelej inteligencie Google Bard je dostupný v EÚ

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/63NfEkYCLz0

Spoločnosť Google oznámila doteraz najväčšiu geografickú a jazykovú expanziu svojej experimentálnej služby Bard, ktorá je určená na spoluprácu s generatívnou umelou inteligenciou.

Od tohto týždňa je k dispozícii vo väčšine krajín a jazykoch, vrátane Slovenska a slovenčiny.

Google pridáva do služby Bard aj nové funkcie vo vybraných jazykoch, ako je napríklad možnosť pustiť si jeho odpovede formou hovoreného slova, zadávať mu úlohy prostredníctvom obrázkov alebo jedným tlačidlom upraviť odpoveď do piatich rôznych dĺžok a štýlov.

Do Bard je možné nahrať obrázok a nástroj v kombinácii s určitým zadaním obrázok buď ďalej zanalyzuje, alebo inak spracuje.

Novinkou je aj to, že jedným tlačidlom bude možné Bardovu odpoveď upraviť do piatich rôznych štýlov - jednoduchého, dlhého, krátkeho, profesionálneho či neformálneho.

Zatiaľ je táto funkcia dostupná v angličtine, ale onedlho bude aj v iných jazykoch.

Google na základe spätnej väzby vývojárov z celého sveta pridal do služby aj možnosť exportovať kód Python vytvorený Bardom okrem Google Colab aj do Replitu.

Prečo nie je aplikácia Threads od Meta dostupná v EÚ

Logá konkurenčných sociálnych sietí - Threads a Twitter. (zdroj: TASR/AP)

Konkurent Twitteru, aplikácia Threads of spoločnosti Meta stále nie je dostupný v krajinách Európskej únie, napriek tomu, že bola spustená vo viac ako 100 krajinách na svete vrátane USA a Spojeného kráľovstva.

V EÚ aplikácia pravdepodobne nebude dostupná tak skoro. Portál The Verge získal vyjadrenie od Meta, v ktorom vysvetľuje, že Threads v EÚ zatiaľ nie je dostupné pre „nadchádzajúcu regulačnú neistotu“, čím Meta pravdepodobne odkazuje na novú reguláciu Akt o digitálnych trhoch (DMA).

V akte o digitálnych trhoch sa stanovuje súbor úzko vymedzených objektívnych kritérií, na základe ktorých možno veľké online platformy označiť za tzv. gatekeepers, teda strážcov prístupu.

DMA obsahuje množstvo nových pravidiel, ktoré majú v úmysle obmedziť zneužívanie svojej trhovej sily týchto spoločností.

Zatiaľ sa k tomuto označeniu prihlásilo sedem veľkých firiem: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft a Samsung.

Spoločnosti majú šesť mesiacov na prípravu predtým, ako sa budú môcť uskutočniť akékoľvek opatrenia na presadzovanie.

Jedným z problémov, ktoré môže mať Meta, pre ktoré nie je Threads dostupné v EÚ je miešanie údajov, ktoré zhromažďuje od používateľov v rámci svojich produktov.

Ďalším problém môže byť, že DMA zakazuje "strážcom prístupu" poskytovať priaznivejšie zaobchádzanie s ich vlastnými produktmi na svojich platformách v porovnaní s ich konkurentmi, teda „sebapreferencie“.

Nie je jasné, či sa za sebapreferenciu môže brať aj úzke prepojenie Instagramu s Threads, keď si na jednej strane používateľ ľahko vytvorí účet vďaka úzkemu prepojeniu, no nevie si účet vymazať, len deaktivovať, keďže by si musel vymazať aj Instagram účet.

Keďže DMA umožňuje pokuty až do výšky 10 percent ročného príjmu spoločnosti za porušenia a dokonca až do 20 percent za opakované porušenia, je pochopiteľné, že Meta volí opatrnosť.

Viacerí analytici aj politici označili práve nedostupnosť Threads v EÚ za víťazstvo európskej legislatívy a ochranu súkromia a bezpečnosti používateľov v Únii.

A ani sa zatiaľ nejaví, že by občania krajín EÚ vyšli do ulíc a žiadali bezodkladný prístup k sociálnej sieti Threads.

Správičky

Musk spustil start-up xAI, ktorý sa bude zaoberať umelou inteligenciou. Cieľom je vytvoriť alternatívu k chatbotu ChatGPT. (SME Tech)

Aké sú najlepšie fotomobily? Vybrali sme šesť modelov. (SME Tech)

Čo sú top funkcie nového operačného systému iPhonov, ktorý vyjde na jeseň? Vydanie oficiálnej verzie iOS 17 pre iPhony je ešte ďaleko, ale technologický YouTuber MKBHD spracoval video, kde ukazuje, na ktoré novinky sa môžu používatelia tešiť.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/5LWDl5qaQbA

Zo satelitov Starlink uniká nechcené žiarenie, ktoré môže ovplyvniť astronómiu. Odkedy začala firma SpaceX vypúšťať na obežnú dráhu svoje internetové satelity Starlink, astronómovia varujú, že môžu prekážať pri pozorovaní vesmíru. Vysielajú aj rádiové žiarenie, ktoré malo byť vyhradené iba pre rádioastronómiu. Veda sa zaoberá skúmaním nebeských objektov pomocou rádiových vĺn. (SME Tech)

Komunity z Redditu odchádzajú na Discord. Ukazujú to niektoré komunity, ktoré začali na diskusnú platformu migrovať po prešľapoch vedenia spoločnosti. (The Verge)