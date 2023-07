Rómovia v osadách fungujú racionálne, byť na ich mieste, správali by sme sa rovnako

Medzi riadkami o spoločenských vrstvách.

Pre high society sú pravidlá fungovania ľudí zo strednej triedy nepochopiteľné. Keď používame sporiace účty, sme pre nich ekonomickí nímandi. Podobnú optiku treba aplikovať aj pri pohľade na ľudí, ktorí sa ocitli na okraji - na spodných priečkach socio-ekonomického rebríka.

“Stredná vrstva nerozumie ľuďom z rómskych osád, ale narozumie ani high society, pretože sa s nimi nestýka. Vylúčené komunity sú plne funkčné, životaschopné, fungujú však podľa iných pravidiel než stredná trieda. Sú to efektívne a normálne pravidlá pre určitú sociálnu skupinu, v danom priestore a čase,” hovorí kultúrny antropológ a romista Alexander Mušinka v podcaste Svet medzi riadkami.

Mušinka strávil v rómskej osade päť rokov, niektoré súvislosti však pochopil až po rokoch. V podcaste hovorí, že ak by sme prišli žiť do osady, začali by sme sa správať rovnako ako miestni. “Často si myslíme, že niektoré veci sú rómske, v skutočnosti sú sociálne,” dodáva.

V podcaste sa dozviete aj to:

aké sú krčmové stereotypy o ľuďoch žijúcich v osadách

aké máme obrazy v hlavách o Rómoch

ako vyzerá nákupný kôš ľudí žijúcich v marginalizovaných komunitách

aký je rozdiel v tom, keď si chceme požičať jedno euro a keď sto eur

že v osade ľudia nemôžu susedovi odmietnuť požičať peniaze

aká je sociálne mobilita na Slovensku

Vaše postrehy k našim podcastom uvítame na svetmedziriadkami@clovekvohrozeni.sk

Podcast je súčasťou rovnomennej iniciatívy Svet medzi riadkami, pod krídlami neziskovej organizácie Človek v ohrození. Raz do týždňa ho pripravujú Stanka Luppová, Blažej Černák, Pavlína Meľuchová, Sofia Martinková a Ester Viktória Ziffová. S podporou Európskej únie a SlovakAid. Za obsah podcastu nesú plnú zodpovednosť jeho tvorcovia a názory v ňom obsiahnuté nemusia reflektovať názory donorov.

