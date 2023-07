Zoom: Uši sú jedinečné ako odtlačky prstov

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Máte výnimočné uši. To nie je lichôtka, ani estetické konštatovanie. Vaše uši sú jedinečné, a to až tak, že by sa podobne ako odtlačky dali využívať na jednoznačnú identifikáciu... alebo to aspoň tvrdí nový vedecký výskum.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na jedinečnosť nášho vonkajšieho ucha, dozvieme sa, či harvardský profesor našiel v mori stopy mimozemskej lode a zistíme, aké majú spojenie halucinácie a Parkinsonova choroba.

