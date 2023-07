Na Slovensku aj po anglicky: Manželstvo s cudzinkou či cudzincom? Pripravte si nervy na byrokraciu

Aké sú vzťahy ľudí zo zahraničia na Slovensku?

Podcast Na Slovensku Aj Po Anglicky, ktorý vznikol s podporu [fjúžn [http://www.fjuzn.sk]], programu nadácie Milana Šimečku, pokračuje novou epizódou v sérii o skúsenostiach cudzincov a cudziniek na Slovensku. Tentoraz hovoríme o tom, ako cudzinci a cudzinky nachádzajú lásku a čo robia, aby si ju udržali.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

RANDENIE

Keď sa rozprávame o láske k ľuďom z cudziny žijúcim na Slovensku, prirodzene, randenie je témou číslo jeden. Niektorí k nám prichádzajú už ako manželia alebo partneri, mnohí sú však single a hľadajú si spoločnosť. Ako, kedy a kde ju nájsť, samozrejme, nie je jednoduchá záležitosť.

Kluby a spoločenské akcie sú prvým miestom, kde môžu cudzinci a cudzinky spoznávať nových ľudí. Väčšina z nich však na Slovensko prichádza zorientovaná aj v zoznamovacích appkách. „Prvé, čo som urobila, keď som sa presťahovala do Bratislavy a vybalila svoje veci, bolo, že som si nainštalovala Tinder,“ priznala Aneta z Poľska. Luka z Macedónska zase chodil s dvoma ukrajinskými dievčatami, ktoré stretol v autobuse cestou do práce.

Najjednoduchšou časťou randenia je stretnúť single človeka. Problematickou sa stáva až vzájomná komunikácia, ktorú ovplyvňujú nové alebo predchádzajúce vzťahy. Pre tých, ktorí spolu randia, môže byť náročné práve nachádzanie spoločného jazyka. Podľa väčšiny ho môže značne uľahčiť znalosť slovenčiny, ale nie je to nevyhnutnosť.

Angličtinu preferujú mnohí cudzinci a cudzinky, ale ani to nie je ideál. Mnohí sa na rande poriadne zapotia, keď urputne zvierajú mobil s aplikáciou Google Translate. Aneta zažila rande, počas ktorého sledovali futbalový zápas, a to sa natiahlo práve pre neplynulú angličtinu jej partnera. „Bol to najdlhší zápas v mojom živote. Bolo to hrozné,“ hovorí so smútkom.

Ak má človek šťastie, randenie sa rozvinie do napĺňajúceho vzťahu. Ten často končí manželstvom, čomu však predchádza neľahké rozhodovanie. Život človeka sa totiž môže v okamihu natrvalo zmeniť a je isté, že minimálne jeden z partnerov musí žiť v cudzej krajine.

Pre Ridu zo Sudánu to bolo azda najväčšou výzvou v jeho manželstve. Jeho rodičia sa len ťažko vyrovnávali s tým, že sa oženil so ženou z inej krajiny (Slovenkou), čo výrazne poznačilo ich vzájomný vzťah. Našťastie si po roku k sebe opäť našli cestu. Po videočete s jeho novou manželkou nastala zmena. „Okamžite zmenili názor, keď videli, aká je podporujúca," priznal Rida.

Ako v prípade randenia, aj v manželstve je komunikácia základným kameňom. Rida a jeho manželka viedli spolu dlhé diskusie o jeho kultúre a viere, keďže je moslim. To im umožnilo uzavrieť manželstvo so vzájomným porozumením a v tomto dialógu úspešne pokračujú takmer 20 rokov.

Žiaľ, nie vždy sa ľudia riadia podľa tohto receptu na manželské šťastie. Časom sa menia a presťahovanie sa do cudzej krajiny môže urýchliť pomalý rozpad spoločných cieľov. Stalo sa to aj Markovi z USA, ktorého osobnostný rozvoj narážal na nemoderné očakávania jeho manželky. To viedlo k mnohým konfliktom a nakoniec Markova manželka požiadala o ukončenie manželstva.

Našťastie Mark a jeho bývalá manželka dospeli pri rozvode k dohode, ktorá bola uspokojivá pre obe strany. Keď sa ho pýtali na rady pre cudzincov a cudzinky, ktorí čelia rozvodu, povedal, že „posledná vec, ktorú potrebujete, je bojovať o deti a peniaze či zažívať vyhrážky. Musíte byť schopní komunikovať na praktickej úrovni kvôli svojim deťom a sebe.“

Toto však nie je koniec Markovho milostného príbehu. Krátko po rozvode sa zamiloval do Slovenky. Odvtedy si vybudovali vzťah na vzájomných cieľoch a zdravej komunikácii. Majú spolu dieťa a minulý rok sa konala skromná svadba. Láska si vždy nájde cestu.

HOSTIA A HOSTKY: RIDA RAMZI, MARK MANNEY, LUKA BRASI A ANETA CZYSZCZON. PODCAST MODERUJE Jeremy Hill.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.