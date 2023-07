Dobré ráno: Každý rozumie hokeju a medveďom

Už niekoľko dní celá krajina rozpráva o probléme s medveďmi.

Na hraniciach máme vojnu, máme za sebou globálnu pandémiu a žijeme najväčšiu ekonomickú krízu snáď od tridsiatych rokov, no zdá sa, že momentálne najväčšou predvolebnou témou Slovenska sú... medvede.

A nielenže sa k nim vyjadrujú jednotlivé politické strany, rozpráva o nich aj generálny prokurátor či prezidentka.

V podcaste Dobré ráno sa Tomáš Prokopčák o tom, ako sa z medveďov mohla stať politická téma, rozpráva s Jakubom Filom.

Zdroje zvukov: TASR, TA3, Facebook/Peter Pellegrini, TV Markíza, TV JOJ

Krátky prehľad správ

Hlavného aktéra vojny v polícii Jána Kaľavského odsúdil špecializovaný súd na sedem rokov. Sudca Miroslav Mazúch ho uznal vinným za korupciu a z vynášania utajovaných informácií z polície, čím zneužíval svoju právomoc a maril spravodlivosť. Zároveň dostal finančný trest päťtisíc eur. Kaľavský prezradil chystané policajné akcie Očistec či Judáš, momentálne je na úteku v Bosne a Hercegovine.

Televízia Markíza bude mať nového generálneho riaditeľa. Matthiasa Setteleho nahradí Peter Gažík, ktorý pôsobil v skupine PPF ako generálny riaditeľ telekomunikačného operátora v Maďarsku. Predtým na Slovensku viedol O2.

Kerčský most môže byť úplne otvorený až v novembri. Priznal to ruský vicepremiér Chusnullin počas stretnutia s Putinom. Podľa ruských médií tiež povedal, že jednu časť mosta budú musieť rozobrať.

Grécki robotníci našli v letnom paláci insígnie kráľa Otta I. z 19. storočia. Koruna, žezlo a meč nájdené v paláci Tatoi severne od Atén sú vyrobené zo zlata a z rôznych kovových zliatin. Predmety budú zreštaurované a odovzdané gréckemu parlamentu, ktorý sídli v bývalom Ottovom paláci.

Aspartám, široko využívaná náhrada cukru, je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie potenciálne karcinogénna látka. Neznamená to však, že je priamo potvrdené, že by toto sladidlo spôsobovalo rakovinu. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny pod WHO má po „možnom karcinogéne“ ešte dve závažnejšie klasifikácie a to „pravdepodobný karcinogén pre ľudí“ a „karcinogén pre ľudí“.

Odporúčanie

Ako som už spomínal, ak nás chcete vidieť, príďte dnes na bratislavský Tyršák. O 19:00 budeme nahrávať Dobré ráno naživo a mojimi hosťami budú komentátori Peter Tkačenko a Arpád Soltész. Rozprávať sa budeme nielen o slovenskej politike a priestor bude aj na otázky z publika. Rád vás uvidím.

