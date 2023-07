Cítil som sa ako cudzokrajná mŕtvola, hovorí o skúsenosti so slovenskými nemocnicami Robert z USA

Nový diel podcastu, ktorý približuje život cudzincov a cudziniek na Slovensku.

Väčšina cudzincov a cudziniek prvýkrát zažije slovenské zdravotníctvo pri vybavovaní zdravotného poistenia (podmienka trvalého pobytu). Tento prvý krok odhaľuje, aké odlišné môžu byť ich skúsenosti. Zdravotné poistenie pre cudzincov z krajín mimo EÚ je často drahšie a ponúka nižšie krytie v porovnaní s hlavným štátnym zdravotným poistením. Cudzinci a cudzinky prichádzajúci do našej krajiny tak musia robiť ťažké a nákladné rozhodnutia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pri prijímaní týchto dôležitých rozhodnutí sa ľudia pochádzajúci z krajín globálneho juhu musia tiež podrobiť dôkladnej prehliadke. Často ide o prvý kontakt cudzinca či cudzinky s lekármi a nemocnicami na Slovensku. Táto skúsenosť môže byť zarážajúca a desivá, najmä pre tých, ktorí nevedia po slovensky. Takto to vníma aj Robert z Bostonu, ktorý hovorí, že „sestry nemali čas na niekoho, kto nehovorí slovensky. V podstate ma len presúvali hore dole z lekárskeho stola k inému zariadeniu. Vyzeralo to ako obhliadka cudzokrajnej mŕtvoly."

Keď sa ľudia z cudziny začlenia do systému, môžu začať hľadať miestneho všeobecného lekára či lekárku. Prirodzene, chcú nájsť takých, ktorí ovládajú spoločný jazyk. No aj pre ľudí žijúcich v Bratislave to je náročná úloha. Väčšina z nich je nútená vybrať si lekára, ktorý má ambulanciu čo najbližšie, a spoliehať sa na svojich partnerov či priateľov, ktorí „slúžia“ ako prekladatelia a prekladateľky. To motivovalo Sarah zo Spojeného kráľovstva, ktorá je tak závislá od manžela, že s ňou chodí na každú návštevu k lekárovi, aby sa zlepšila v slovenčine a „zachovala si svoju dôstojnosť a nejaké súkromie“.

„Bagman“ (Môj príbeh o taške a ceste k lekárovi)

Nanešťastie, väčšina ľudí z cudziny bude musieť využiť časom aj služby špecialistov a špecialistiek. Môžu sa tiež ocitnúť na lekárskej pohotovosti.

Opäť platí, že hovoriť dobre po slovensky môže zmierniť komplikácie, ktoré vyplývajú z nepochopenia zdravotníckeho systému. Cudzincov a cudzinky môžu lekári zaplaviť množstvom odporúčaní. Alebo sa stratia v komplexe budov, ktoré sú plné nápisov v slovenčine, a sestier, ktoré nemajú trpezlivosť usmerňovať ich.

Keď sa však naskytne ľuďom z cudziny možnosť stretnúť lekárov osobne, zistia, že aj napriek chátrajúcemu vzhľadu budov je starostlivosť o nich väčšinou na rovnakej úrovni ako v iných krajinách s rozvinutejším systémom. Lekári sú často dobre vyškolení a profesionálni. Zahraniční pacienti a pacientky dostávajú rovnakú kvalitu starostlivosti ako ich slovenskí susedia, a to za zlomok ceny niektorých západoeurópskych krajín. Niektorí dokonca uprednostňujú zdravotnú starostlivosť na Slovensku pred starostlivosťou v ich bohatých domovských krajinách.

Samozrejme, to neznamená, že by slovenské zdravotníctvo bolo bez problémov. Cudzinci a cudzinky často poukazujú na rovnaké skutočnosti, ktoré trápia aj slovenských pacientov. Chýba mladý lekársky personál s aktuálnymi poznatkami z medicíny. Mnoho ďalších vysokokvalifikovaných lekárov a lekárok opustilo krajinu pre nízke mzdy a štrukturálne problémy. Systém musí Slovensko modernizovať tak, aby poskytoval optimálnu zdravotnú starostlivosť. Mydlo na toaletách je dobrý začiatok.

Naši hostia v tejto epizóde mali mnoho ďalších postrehov a odporúčaní založených na vlastných osobných či profesionálnych skúsenostiach. Ich pohľad na slovenské zdravotníctvo ponúka podnety na zlepšenie, z ktorého by malo úžitok aj slovenské obyvateľstvo aj ľudia z cudziny.

Ďakujem svojim hosťom a hostkám: Sarah Doherty Sirlova, Suzanne Taylor, Navid a Robert Zanetti. Podcast moderuje ⁠Jeremy Hill⁠.

Všetky epizódy tohto podcastu o skúsenostiach cudzincov a cudziniek na Slovensku vznikli s podporu [fjúžn], programu nadácie Milana Šimečku. Sledujte ich na Facebooku a na Instagrame.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.