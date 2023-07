Dobré ráno: Na požiare si musíme zvyknúť, takto vyzerá klimatická kríza

Požiare v Grécku turistov zaskočili.

30-tisíc ľudí evakuovali z ostrova Rodos, medzi nimi aj stovky slovenských dovolenkárov. Rozsiahle požiare v Grécku zatiaľ hasiči nemajú pod kontrolou, horí na viac ako 80-tich lokalitách. Ako to vyzerá v Grécku? Je bezpečné tam cestovať?

Na podobné požiare ako v Grécku si budeme musieť zvyknúť. Čím je totiž vyššia teplota a sucho, tým viac sa nekontrolovateľne šíri oheň. Tento rok už mesiace horí v Kanade a očakáva sa, že sezóna ohňov bude ešte pokračovať. Je toto nový normál?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa v Dobrom ráne rozprávala s redaktorkou denníka SME Danielou Hajčákovou a klimatológom a meteorológom Jozefom Pechom.

Zdroj zvukov: TA3, TV JOJ

Krátky prehľad správ

Bývalý riaditeľ úradu zvláštnych policajných činností Jozef Rehák je vinný zo spolupráce so zločineckou skupinou sýkorovcov a prijímania úplatkov. Súd mu vymeral úhrnný trest odňatia slobody na 11 rokov

Štyridsaťpercentná zľava, ktorou sa Národná diaľničná spoločnosť chválila pri predĺžení zmluvy na prevádzku mýta, je fiktívna. Podľa zistení Nadácie Zastavme korupciu je nová zmluva so SkyTollom drahšie než tá, ktorú kedysi dohodol Vážny.



Sociálna sieť Twitter zmenila svoje logo z modrého vtáčika na čiernobiele X. Nové logo predstavil majiteľ firmy Elon Musk. Logo premietli aj na firemnú centrálu v San Franciscu.

Preferencie Smeru naďalej stúpajú , podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N by strana Roberta Fica získala 19,4 percenta. Druhé by bolo Progresívne Slovensko s 15,9 percentami, tretí Hlas presvedčil 14,9 percent potenciálnych voličov.

Odporúčanie

Od bývalej kolegyne Anity sa mi dostala do rúk knižka od našej Mii Žurekovej Tá bolesť ťa prejde. Je to síce ťažšie čítanie, no stojí za to. Denníkové zápisky, aj o trans ľuďoch, aj o duševnom zdraví je môj zaujímavý tip na záver.

