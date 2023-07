Nevieme, čo je úrok alebo istina. Čo robia finančne gramotné krajiny inak?

S Martinou Bolibruchovou zo Zmudri o tom, prečo Slováci nerozumejú číslam.

Viac ako polovica Slovákov nevie, čo znamená úrok a približne polovica zase nerozumie, čo znamená istina.

Aj takéto nelichotivé sú výsledky prieskumu 365.bank, ktorého cieľom bolo zistiť úroveň finančnej gramotnosti v oblasti čerpania úverov.

Požičiavanie nám však ide aj napriek tomu. Len za minulý rok sme si z bánk prostredníctvom spotrebných úverov vybrali v priemere 200 miliónov eur mesačne.

Prečo Slovensko nerozumie svetu peňazí a aké to má reálne dôsledky? Čo robia krajiny, kde podobný problém nemajú, inak? Je chyba v školách a vyrieši to kurikulárna reforma?

Aj o tom sa v novej časti podcastu Index Eva Frantová rozpráva s Martinou Boliburchovou z občianskeho združenia Zmudri, ktoré sa venuje aktívnemu vzdelávaniu mladých aj na tému finančnej gramotnosti.

Prehľad správ

ETF fondy, ktoré pasívne kopírujú finančný trh, mali oproti klasickým podielovým fondom jednu veľkú výhodu. Ak ste v nich investovali aspoň jeden rok, nemuseli ste z výnosu platiť daň. Od budúceho roka by sa to mohlo zmeniť. V júni parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza daňovú výnimku aj pre podielové fondy. Spočíva v tom, že investície do nich budú po troch rokoch oslobodené od dane zo zisku vo výške 19 percent. Jozef Tvardzík sa pozrel na najväčšie podielové fondy na Slovensku a zhodnotili ich výnosnosť.

Slováci a turisti zo zahraničia tvoria masu klientov, na ktorú sa sústreďujú slovenské hotely a penzióny, reštaurácie, akvaparky, obchodníci a prevádzkovatelia atrakcií. U koho končí najviac peňazí od dovolenkárov? Ktoré firmy ťažia z letného cestovného ruchu? Tomáš Vašuta sa pozrel na pomyselnú špičku ľadovca. Patria do nej spoločnosti známych finančných skupín, privatizérov a veľkopodnikateľov, ale aj podniky miestnych samospráv a odborárov.

Rakúšania patria k najväčším producentom elektriny z vetra v strednej Európe, majú v prevádzke turbíny s celkovým inštalovaným výkonom 3500 megawatov. Na porovnanie, na Slovensku sa veterné elektrárne dajú spočítať doslova na prstoch jednej ruky a ich kapacita je sotva tisícinou z toho čo v Rakúsku. V dohľadnej budúcnosti by sa to malo zmeniť. S rapídnym nárastom výroby veternej elektriny počítajú plány Európskej únie aj slovenskej vlády. O tom, koľko nových projektov sa plánuje a kde, sa dočítate v texte Jozefa Ryníka.

Ministri energetiky skupiny G20 sa na rokovaniach v Indii nedohodli na pláne postupného znižovania využívania fosílnych palív v globálnom energetickom mixe. Záverečné vyhlásenie po stretnutí ministrov z 20 najväčších ekonomík sveta ani nespomína uhlie, ktoré je hlavným prispievateľom ku globálnemu otepľovaniu. Uhlie je kľúčovým zdrojom energie pre mnohé rozvojové ekonomiky, ako sú India, najľudnatejšia krajina sveta a Čína, druhá najväčšia ekonomika sveta.

Dni dovolenky nad rámec zákona sú jedným z najžiadanejších benefitov. Analýza portálov Platy.sk a Platy.cz, ktoré prevádzkuje spoločnosť Profesia, však ukázala, že tento benefit poskytuje na Slovensku len 15 percent firiem a je až trinástym najčastejšie poskytovaným. V najväčšej miere dni voľna navyše poskytujú firmy v sektore bankovníctva a peňažníctva.

Byty v bratislavských novostavbách sa predávajú len minimálne. Počas druhého štvrťroka 2023 sa v hlavnom meste predalo 187 bytov. Na porovnanie, v rovnakom období vlaňajška to bolo 491 bytov. Prepad tak dosiahol 62 percent. Ukazuje to analýza spoločnosti Bencont Investments, podľa ktorej developeri na túto situáciu zareagovali tak, že „zatiahli ručnú brzdu“. Viac sa dočítate v texte Tomáša Vašutu.

