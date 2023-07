Paťa Jarjabková o menopauze, partnerskom živote vo vyššom veku a o smrti

Druhý diel rozhovoru s Paťou Jarjabkovou

V novej epizóde podcastu Ľudskosť Barbora Mareková pokračuje v rozhovore s Paťou Jarjabkovou. Minulý týždeň sa rozprávali o Patinom detstve, o práci v televízii, o prvom manželstve a jeho smutnom konci - a v tejto epizóde sa Barbora pýta na súčasnosť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Paťa rozpráva o tom, ako prežíva starnutie a zmeny svojho tela, hovorí o menopauze, ale aj o intimite vo vyššom veku.

Vo svojej aktuálnej práci Paťa sprevádza ľudí, ktorých život sa chýli ku koncu. “Každý sa bojí smrti,” vraví Paťa v podcaste. “Takže smrť sme zamietli pod koberec, ale každého to čaká a myslím si, že keby sme to znova vrátili do života, tak by sme mnohé veci urobili ináč, lebo by sme vedeli, že nič nie je len teraz a v našom živote ten koniec je. Takže by sme viac rozmýšľali nad tým, čo robíme.”

Hovorí, čo si odniesla z kurzov, kde sa vzdelávala ako dula pre umierajúcich, a ako zážitky s jej klientami a klientkami prehĺbili jej vlastné prežívanie, a tiež jej rozhovory s manželom.

“Veľa sa tam učím. Učím sa pokore, lebo musím byť ticho, musím byť trpezlivá a musím prijať, že mi to nejde. A pritom sa teším, že som s tými ľuďmi, lebo niečo dávam, ale pritom aj veľa dostávam,” vraví Paťa.

Rozpráva aj o tom, čo prežívajú jej klienti a klientky - teda ľudia, ktorých život sa blíži ku koncu - a aké veci sa im v tomto období vyplavujú na povrch. Vysvetľuje, čo z týchto zážitkov, podľa nej, vyplýva pre nás všetkých, prečo je dôležité nepopierať ťažké veci, ktoré sa nám počas života stali ale naopak, konfrontovať sa s nimi, spracovávať ich priebežne, kým na to ešte máme silu a čas.

“Keby sme celý život so sebou takto pracovali, komunikovali si to a príjmali sa takí, akí sme, mali by sme omnoho menej tých tráum a zranení, ktoré musíme v tom starom období zrazu upratovať. A keby sme chodili za terapeutmi, mali by sme vyriešené trebárs aj znásilnenie, alebo stratu, alebo haváriu, omnoho menšiu nálož by sme si niesli do toho absolútneho starnutia a starli by sme spokojne, príjmali by sme sa, lebo celý život máme šancu sa to učiť, že áno, takto to je a príjmam to,” dodáva Paťa v podcaste.

Hostka odporučila knihy:

- Umění rozhovoru o konci života (Angelo E. Volandes)

- Máme konec na paměti? Umírání, smrt a moudrost v době popírání (Kathryn Mannix)

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.