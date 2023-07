Dobré ráno: Politici riešia UFO, počúvali o troskách mimozemských lodí

Americkí politici už zase riešia UFO a mimozemšťanov.

Americký Kongres sa už zase zaoberá UFO. To by nebolo vlastne nič nezvyčajné, komisiu k týmto fenoménom má aj NASA.

No tento raz naozaj došlo aj na mimozemšťanov, presnejšie na jednu bizarnú výmenu o údajných biologických vzorkách z čudných objektov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako sa teda z témy, o ktorej sa mlčalo, stala téma, ktorú oficiálne riešia americkí politici a úrady a čo sme sa dozvedeli?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Ondreja Podstupku.

Zdroje zvukov: CBS News, NewsNation, The Guardian, Česká televize

Krátky prehľad správ

Sociálna poisťovňa plánuje prehodnocovať percentá invalidity, teda mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Zmeny sa zrejme dotknú približne 21-tisíc ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok.

Vodiča nákladného auta, ktorý v roku 2019 zavinil zrážku s autobusom, pri ktorej prišlo o život dvanásť ľudí, odsúdili na osem rokov väzenia. Desať rokov tiež nebude môcť viesť motorové vozidlo. Nehodu pri Nitre z 13. novembra 2019 vtedy neprežilo aj päť tínedžerov.

Ukrajinské sily sa pohybujú a situácia na frontovej línii ani zďaleka nie je patová. Tvrdí to hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Reagoval tak na názory, že ukrajinská protiofenzíva nefunguje alebo postupuje pomalšie, ako sa plánovalo.

NATO posilní svoje hliadkovanie v čiernomorskom regióne. Súvisí to s odstúpením Ruska od obilnej dohody a so špekuláciami, že sa Rusko môže pokúsiť vojensky blokovať ukrajinské prístavy. Rusko totiž povedalo, že o náklade každej lode smerujúcej k ukrajinským prístavom bude uvažovať ako o možných vojenských dodávkach. Rusko však pritom hovorí aj o oblasti, ktorá patrí do výlučnej ekonomickej zóny Bulharska a to je členom NATO.

V Nigerii sa odohral vojenský prevrat, armáda zvrhla prezidenta, rozpustila oficiálne úrady a uzavrela hranice. Od vyhlásenie nezávislosti v roku 1960 tak Niger zažil už štvrtý prevrat, krajina je pritom západným spojencom najmä v boji s islamskými radikálmi v regióne.

Odporúčanie

Ak si tiež kladiete otázku, čo to ten Elon Musk stvára s Twitterom a prečo to je zrazu X, aj keď teda na takéto meno vlastne nemá práva, dnes odporúčam dvojicu textov. Magazín The Atlantic v článku Prečo Elon zabil vtáčika vysvetľuje, čo sa môže ukrývať za nezmyselným rebrandingom. A The Verge v článku Pre Elona Muska X znamená všetko pripomína dejiny: ako mu pokus s X.com v roku 1999 nevyšiel, napriek tomu zbohatol a ako to po takmer 25 rokoch môže skúsiť znovu.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.