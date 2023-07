The Last of Us, Biely lotos, Boj o moc. Kto vyhrá cenu Emmy za top seriál?

Vypočujte si tipy na nové filmy a seriály v podcaste Vertigo.

Keďže kiná sa ešte stále spamätávajú z náletov na dvojicu filmov Barbie a Oppenheimer, kinonoviniek veľa nepribudlo a v novej epizóde Vertiga sa tak budeme venovať len jednej pozoruhodnej dialógovej dráme.

Vo vybraných jednosálovkách na vás čaká francúzska politická dráma o náročných, nielen politických rozhodnutiach - Svet včerajška (Le monde d'hier).

O to podrobnejšie sa pozrieme do knižníc Netflixu. Zhodnotíme dokument o magickom, ale nebezpečnom freedivingu, s vynikajúcim názvom Najhlbší nádych (The Deepest Breath). A zo seriálovej ponuky nám neunikla japonská mysteriózna osemdielna príbehová skladačka - Horí ako papier (Burn the House Down).

Nevynecháme ani filmové novinky. Poodhalíme aktuálne návštevnosti slovenských kín, zhodnotíme trailer pripravovaného Wonku a pozrieme sa aj na seriálové nominácie 75. ročníka cien Emmy.

Po nahratí epizódy Vertigo bola zverejnená informácia, že tohtoročné Emmy sa kvôli štrajku v Hollywoode pravdepodobne presunú ⁠zo septembra na január 2024⁠.

