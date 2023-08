Dobré ráno: Paškovci ovládali slovenské zdravotníctvo, jeden z nich ide za mreže

Branislav Paška dostal päť rokov.

Chobotnica Paškovcov v slovenskom zdravotníctve prišla o ďalšie chápadlo. Synovec už zosnulého bývalého šéfa parlamentu Pavla Pašku je vinný zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a dostal trest päť rokov za mrežami.

Nie je to však jediný skutok, ktorému Branislav Paška čelí - je obžalovaný aj v kauze nákupu nábytku pre košickú nemocnicu a bol tiež aktérom v pouličnej bitke.

O Paškovcoch sa hovorilo ako o kráľoch slovenského zdravotníctva - majú v ňom vplyv ešte aj dnes?

Jana Maťková sa pýtala Jána Krempaského, redaktora denníka SME.

Zdroj zvukov: SME, Aktuality, Denník N, TV Markíza, TA3

Článok a infografika o chobotnici Paškovcov: Chobotnica v slovenskom zdravotníctve ctí rodinu a veľké peniaze

Krátky prehľad správ

Smer aj podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj zostáva preferenčne najsilnejšou stranou. Ficova strana by získala 19,9 percenta hlasov. Druhé Progresívne Slovensko by volilo 16,4 a tretí Hlas 15,2 percenta voličov. Prieskum potvrdzuje, že SNS by preliezlo hranicu zvoliteľnosti.

Ukrajinský veľvyslanec Myronovyč prevzal v Dubnici nad Váhom prvé dve húfnice Zuzana 2. Pre Ukrajinu vyrába dubnická spoločnosť Konštrukta-Defence dokopy 16 húfnic.

Maďarom sa skomplikujú cesty do Spojených štátov amerických, Washington im obmedzil platnosť cestovnej autorizácie ESTA. Nepáči sa im, ako Orbán rozdáva občianstva cudzincom maďarského pôvodu. Platnosť ESTA sa pre Maďarov znižuje z dvoch rokov na jeden.

UNESCO odporúča zaradiť talianske Benátky na zoznam svetového dedičstva v ohrození. Mesto už roky zaznamenáva veľké množstvo turistov a následky klimatickej zmeny vo forme záplav a sucha.

Grécko zvýši pokuty za podpaľačstvo z 300 až päťtisíc eur na 30-tisíc eur a viac, oznámil minister pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Vasilis Kikilias. Reagoval tak na správy, že mnoho požiarov bolo založených úmyselne.

Odporúčanie

Počuli ste už o freedivingu? Je to šport, pri ktorom sa ponoríte do hĺbky na jeden nádych. Je to extrémna až šialená zábavka, zároveň fascinujúca, na hrane života a smrti - a taký je aj dokument o freedivingu s názvom Najhlbší nádych. Doslova som pri niektorých scénach zatajovala dych, vrelo vám ho odporúčam pozrieť. Dokument Najhlbší nádych nájdete na Netflixe.

