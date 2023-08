Slováci sa sťažujú na drahé Chorvátsko. Chybu ale robia aj oni

Kto naozaj môže za zdraženie tovarov a služieb o desiatky percent?

Apartmány drahšie o 20 až 30 percent, jedlo v reštaurácii v priemere o 15 percent. Také sú skúsenosti slovenských turistov, ktorí sa toto leto rozhodli oddychovať v Chorvátsku.

Mnohých vyššie ceny prekvapili a strhla sa nová móda. Sociálne siete okrem fotiek mora zaplnili aj tie s pokladničnými bločkami. V komentároch sa striedajú tvrdenia, že je za tým hlavne inflácia, no nájdu sa aj prípady, kde sa za hlavného vinníka považuje zavedenie eura, ku ktorému v Chorvátsku došlo v januári.

O tom, ako to s cenami v Chorvátsku vlastne je, či sú naozaj také premrštené, a či za ne môže nová mena, sa v novej časti podcastu Index Eva Frantová rozpráva s ekonomickým redaktorom denníka SME a magazínu INDEX Jozefom Tvardzíkom.

Spoločne sa pozrú aj na to, či existuje spôsob, ako v Chorvátsku ušetriť a či sa oplatí kúpa nehnuteľnosti na tamojšom pobreží.

Prehľad správ

Zadlžená finančná skupina Arca Investments je bližšie k vyhláseniu konkurzu. Na schôdzi veriteľov minulý týždeň jej veritelia odmietli schváliť už opravený ozdravný plán, ktorý mal zabezpečiť jej oddlženie cez novú firmu Noah, do ktorej sa mali zlúčiť zdravé dcéry a vnučky finančnej skupiny. Tie sú roztrúsené v neprehľadnej firemnej štruktúre v Česku, na Slovensku, ale aj v daňových rajoch na Cypre či Malte. Viac o tejto téme sa dočítate v texte Jozefa Ryníka.

Nemocnica Bory podpísala so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou zmluvu o rozšírení poskytovaných výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia. Od 1. augusta štátna poisťovňa v nemocnici zazmluvnila zvyšné ambulancie, jednodňovú zdravotnú starostlivosť a stacionáre. Táto dohoda sa však netýka ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre spustenie urgentného príjmu v septembri tohto roka.

Fajčiari si zrejme budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Ministerstvo financií už pripravuje novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrokov, ktorou chce aspoň z časti vykryť dieru v štátnom rozpočte. O koľko by mohli cigarety zdražieť nateraz nie je jasné. Ministerstvo plánuje novelu zaradiť do pripomienkového konania v septembri tohto roku. V súčasnosti zisťuje názor odbornej ako aj laickej verejnosti.

Regulačné úrady v USA začali ďalšie vyšetrovanie bezpečnostných problémov automobilov Tesla. Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky oznámil, že sa zaoberá viacerými sťažnosťami na stratu kontroly nad riadením alebo na poruchy posilňovača riadenia v elektromobiloch Model 3 a Y z roku 2023. Vyšetrovanie sa týka približne 280-tisíc vozidiel. Päť vodičov v sťažnostiach uviedlo, že vozidlá vôbec nemohli riadiť.

Práca v zahraničí láka čoraz viac ľudí žijúcich na Slovensku. Najčastejšie reagujú na ponuky z Nemecka. Druhou najlákavejšou krajinou je Česko a hneď po ňom Holandsko. Vyplýva to z dát portálu profesia.sk. Kým vlani bol priemerný počet reakcií na jednu ponuku 18, tento rok reaguje na jeden takýto inzerát v priemere 24 ľudí. Viac ich bolo iba v roku 2020, vtedy však bolo pre pandémiu výrazne menej podobných ponúk.

Realitný trh zažíva náročné obdobie. Bytov sa predáva menej, kancelárie sa neoplatí stavať vôbec. Podľa Rastislava Valoviča, riaditeľa developerskej spoločnosti Alto Real Estate, sa predlžuje proces rozhodovania a klienti viac zvažujú a porovnávajú projekty na trhu. Viac sa dočítate v rozhovore Tomáša Vašutu s Rastislavom Valovičom.

