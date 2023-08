Dobré ráno: Ostrá kampaň nás ešte len čaká, držme si klobúky

Kampaň je zatiaľ viac-menej pokojná.

Účasť na folklórnych slávnostiach, jazda na starej fiatke či diskusie pre nerozhodnutých voličov. Letná predvolebná kampaň je v plnom prúde a politici si ju zjavne celkom užívajú.

Tém, ktoré komunikujú, je však príliš veľa a žiadna z nich nie je úplne dominantná, navyše sa zdá, že kampaň je viac-menej pokojná.

Čaká nás ešte jej vyostrenie? A ako ovplyvňuje preferencie jednotlivých strán?

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno bude pýtať Sama Marca.

Zdroje zvukov: SME, Facebook/Robert Fico, Facebook/Igor Matovič, Youtube/Sme rodina, Facebook/Zuzana Dolinková, Youtube/Igor Matovič, Youtube/Progresívne Slovensko

Krátky prehľad správ

Viac ako polovica ľudí je za to, aby budúca vláda nepokračovala s pomocou Ukrajine. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra AKO pre TV JOJ. Za zastavenie pomoci sa vyslovilo 51,5 percenta opýtaných.

Strana Demokrati nepočíta so scenárom, že by nekandidovala v parlamentných voľbách aj napriek nízkym číslam v predvolebných prieskumoch. Voličov chcú ešte do volieb presvedčiť, že si nemusia vyberať len medzi Smerom a PS.

Z jedného eura, ktoré vlani zarobili muži, dostali ženy 84 centov. Vlani pracovali Slovenky zadarmo od 4. novembra do konca roka. Na najvyšších pozíciách v politike, ekonomike aj sociálnej sfére je tiež výrazná rodová nerovnosť.

Ruské drony opäť napadli a poškodili prístav a sklady obilia v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny, informovali úrady. Doteraz neboli hlásené žiadne obete, v dôsledku náletu však vypukli požiare v prístavných zariadeniach.

Zem od včera žije na ekologický dlh, ľudia teda už spotrebovali všetky prírodné zdroje, ktoré je planéta schopná obnoviť za jeden rok. Pre jednotlivé krajiny sa údaje líšia, Slovensko funguje na dlh už od tretieho mája.

Odporúčanie

Predstavte si, že hráte na bicie v kapele a jedného dňa stratíte sluch. To sa stalo hlavného hrdinovi skvelého filmu Sound of Metal. Ide o veľmi citlivý príbeh hudobníka, ktorý sa vyrovnáva s novým životom nepočujúceho. A naozaj to nie je ľahká cesta. Famózne herecké výkony, pomalý dej bez zbytočného emočného žmýkania. Sound of Metal nájdete na Netflixe.

