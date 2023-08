Počúvanosť podcastov na Slovensku dosiahla historické maximum. Víťazia správy a krimi

Patrícia Kollár z agentúry 2muse skúma počúvanosť slovenských podcastov už niekoľko rokov.

Vyše 1,25 milióna ľudí na Slovensku, alebo 33 percent online populácie, počúva podcasty. Ide o doposiaľ najvyššie namerané číslo. Pred štyrmi rokmi to bolo len pol milióna.

Dáta prezentovala Patrícia Kollár z prieskumnej agentúry 2muse počas júnového odovzdávania ocenení Orange Podcast roka 2023.

Výsledky prieskumu počúvanosti podcastov na Slovensku za prvý polrok 2023 tiež ukázali, že až 20 percent počúva minimálne raz do týždňa.

Najčastejšie používajú poslucháči na počúvanie podcastové aplikácie. Spomedzi nich je na Slovensku najpopulárnejšie Spotify (31 %), no ešte viac poslucháčov (35 %) uvádza, že podcasty počúvajú cez YouTube.

Prieskum tiež ukázal, že nové podcasty objavujú poslucháči cez sociálne siete (33 %), alebo im ich odporučia priatelia alebo rodina (32 %), a populárne je aj objavovanie hľadaním na internete (29 %) či odporúčanie v inom podcaste (20 %).

Medzi najpočúvanejších producentov podcastov na Slovensku patria Bauer Media Slovakia (Rádio Expres, Europa 2), ZAPO - Zábava v podcastoch a denník SME.

Najpopulárnejšie medzi poslucháčmi podcastov sú podľa prieskumu politické témy a spoločenské dianie, krimi, vzdelanie a sebarozvoj, ale aj humorné rozhovory či lifestyle.

Na podrobnosti o prieskume sme sa pýtali Patrície Kollár z agentúry 2muse.

Meranie počúvanosti podcastov na Slovensku, 2muse Podcast Tracker, ktorý ste premiérovo prezentovali na odovzdávaní Orange Podcast roka 2023, ukázal, že počúvanosť podcastov na Slovensku poskočila medziročne o 5 percentuálnych bodov, čo predstavuje takmer 300-tisíc nových pravidelných poslucháčov. Prečo taký skok? A môžeme to čítať tak, že tých 300-tisíc sú noví pravidelní poslucháči?

Pokiaľ ide o počúvanie, nárast je síce od decembra 2022 5 percentuálnych bodov (z 28 % na 33 %, pozn. redakcie), avšak nemôžeme hovoriť, že ide o nových a pravidelných poslucháčov, nakoľko sú rozdelení do viacerých kategórií na základe frekvencie počúvania.

Dôvodov za takýmto nárastom môže byť viacero. Nepriamo, na základe najpočúvanejších podcastov, za tým môže byť aktuálna politicko-spoločenská situácia, pretože tento druh podcastov je v ostatnom období najvyhľadávanejší.

Nedávny prieskum Infinite Dial 2023 od Edison Research v USA ukázal, že americkí poslucháči podcastov počúvajú týždenne priemerne deväť podcastov, v roku 2020 to bolo šesť. Váš prieskum zistil, že na Slovensku sú to zaokrúhlene štyri podcasty. Pozorujeme v tomto rast aj u nás? Je vidieť tendenciu, že poslucháči počúvajú viac a viac podcastov?

Pri porovnaní priemerného počtu počúvaných podcastov za minulý a tento rok, vidíme, že nárast je veľmi pomalý.

Avšak za posledný rok sa výraznejšie zmenila frekvencia počúvania podcastov, kde narastá práve počet pravidelných poslucháčov, ktorí tento typ média vyhľadávajú čoraz viac.

Aj u nás možno očakávať nárast frekvencie aj intenzity počúvania podcastov – nielen väčší počet, ale aj častejšie a pravidelnejšie počúvanie vybraných podcastov.

Váš prieskum ukázal, že viac poslucháčov sa hlási k počúvaniu podcastov cez YouTube než Spotify, ak dobre interpretujem tie dáta. Dlhé roky považovali tvorcovia Spotify za najväčšiu podcastovú platformu na Slovensku. Nastala zmena teraz alebo už v minulosti, len sme si to nevšimli? Čomu to pripisujete?

Dáta ukazujú, že najčastejšie ľudia počúvajú podcasty práve cez podcastové aplikácie a z nich najviac využívajú Spotify, potom YouTube. Bolo to tak aj v minulosti.

Na YouTube sú ľudia zvyknutí už dlhšie, preto ho využívajú aj na počúvanie podcastov. Tiež platí, že mnohé podcasty nie sú dnes len záležitosťou „zvuku“, ale aj obrazu. Aj preto je YouTube pre podcasty relevantný spôsob ich počúvania.

Podcasty v kontexte ostatných médií (zdroj: 2muse Podcast Tracker)

V 2muse Podcast Trackeri ste tiež prvýkrát skúmali, ako objavujú poslucháči na Slovensku podcasty a na prvom mieste skončili neprekvapivo sociálne siete (33 %), nasledovali odporúčania od známych a rodiny (32 %), a potom hľadanie cez internet (29 %). Môžeme to interpretovať tak, že podcasty sú častou témou medzi tými, ktorí ich počúvajú a chcú tie svoje obľúbené odporúčať ďalej?

Áno. Podcasty sú určite témou rozhovorov medzi tými, ktorí ich počúvajú. Často ich zdieľajú a vymieňajú si odporúčania na nové podcasty alebo informácie, ktoré si v nich vypočuli. Podcasty nie sú len o zábave, ale sú aj zdrojom nových informácií a ideí.

Podľa výsledkov prieskumu sú najpočúvanejšie podcasty s kriminálnymi témami, no pri pohľade na počúvanosť podľa témy víťazia politické témy a spoločenské dianie. Myslíte si, že máme na Slovensku veľa politických a spravodajských podcastov? Nedávno napríklad TV Markíza oznámila, že chystá nové predvolebné podcasty.

Na Slovensku máme dostatok politických podcastov. Skôr závisí od konečného prevedenia producenta. Sú podcasty, ktoré prinášajú aktuálne celospoločenské témy so zameraním na politiku, potom rozhovory s politikmi alebo odborníkmi.

Avšak je málo takých, kde by prichádzalo ku konfrontácii viacerých politikov alebo odborníkov. Práve toto by mohla byť zaujímavá cesta pre nové podcasty.

Zároveň si treba uvedomiť, že sa nachádzame v období krátko pred voľbami, kedy je aj zvýšený dopyt po týchto témach. Aj sezónnosť robí svoje. Napríklad v letnom období ľudia intuitívne vyhľadávajú skôr oddychové témy.

Zaznamenali ste medziročne významný nárast alebo pokles záujmu poslucháčov podcastov aj o iné témy?

Skôr sa len na prvom mieste menia kriminálne a politické témy. Čísla sú pomerne stabilné a medziročne nedochádza k veľkým zmenám. Z dlhodobého pohľadu – horizontu niekoľkých rokov – však k zmenám môže dôjsť.

Patrícia Kollár Patrícia Kollár sa venuje vo svojom profesionálnom živote marketingu, ktorý vyštudovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V prieskumnej agentúre 2muse s malou prestávkou pracuje od roku 2018, kde má na starosti svoj vlastný tím.

Inštitút Reuters v rámci štúdie Digital News Report meria v skúmaných krajinách aj počúvanosť podcastov, no nerobí to na Slovensku, napriek tomu, že Slovensko medzi skúmané krajiny patrí. Autori štúdie už niekoľko rokov zaraďujú Slovensko medzi krajiny, o ktorých si myslia, že respondenti nerozumejú, čo presne podcasty sú. Myslíte si, že na Slovensku ľudia nerozumejú pojmu podcast a spomínajú aj rádiové relácie, aby nevyzerali, že niečo nevedia? Niektoré výsledky z prieskumu by tomu mohli aj naznačovať.

Čiastočne majú pravdu. Pre všeobecnú populáciu je to zložité. V prieskume pri podporenej znalosti podcastov pojem „podcasty“ starostlivo vysvetľujeme a pri spracovaní berieme do úvahy len reálnych poslucháčov podcastov. Správna znalosť pojmu “podcasty” rastie a postupne sa podcasty stávajú známym zdrojom informácií aj pre všeobecnú populáciu.

Myslíte si, že niekedy podcasty predbehnú v počúvanosti rádiá?

Osobne sa prikláňam k názoru, že v istom bode celková počúvanosť podcastov, ako takých bude vyššia ako počúvanosť rádií, ale žiaden podcast nebude ako jednotlivé rádio. Preto budú mať rádiá svoje miesto, nakoľko ich funkcia a situácie, kedy ľudia počúvajú tieto dve médiá, sú odlišné.