Piatoček: Kde je Edo? (kampaňový špeciál)

Predvolebné kampane už zúria a vy sa v tom všetkom cítite stratení? Prebádali sme internety, aby ste vy nemuseli, a zhrnuli sme pre vás, čo sa vlastne v politike deje.

Sme rodina by sa pokojne mohla premenovať aj na Sme hárem, Borisovi by to aj tak neuškodilo. OĽaNO sa pustilo do kampane, ktorá hraničí s volebnou korupciou a Smer sa už otvorene kamoší s Republikou.

PSko ledva kampaňuje, lebo nemá s kým súťažiť o voličov. Jedine, že by so SASKOU, ktorá si ich aktívne odháňa svojou novou zle zacielenou kampaňou. Jej cieľovkou sú totiž očividne voliči Andreja Babiša.

A nevieme, ako je to možné, ale Andrej Danko je späť. Hej, sami tomu neveríme. HLAS chce zase získať voličov tým, že organizuje Pelletony, na ktorých môžete zažiť všeličo, napríklad aj falošný spev Denisy Sakovej. To chcete!

