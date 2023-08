Politici už prežijú hocičo, škandály im prejdú ľahšie

Nové správy zo sveta vedy.

Škandály majú na dnešnú politiku menší vplyv než v minulosti. To nie je iba intuitívne pozorovanie, teraz to potvrdil aj prvý vedecký výskum a vysvetľuje, prečo to tak je.

Vesmírna sonda Voyager 2 trochu vydesila (nielen) inžinierov z NASA. Po chybnom príkaze sa totiž prestala ozývať.

Viac sa dozviete v podcaste TECH_FM.

