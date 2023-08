Dobré ráno: Kočner je vinný aj nevinný. Sudcovia to videli rôzne

Čo sme sa dozvedeli z písomného rozhodnutia súdu.

Pred tromi mesiacmi Špecializovaný trestný súd rozhodol, že aj keď je Alena Zsuzsová vinná, Marian Kočner z objednávky vraždy Kuciaka nie je.

Teraz máme k dispozícii rozsudok aj odlišné stanovisko sudcu, ktorý si myslel, že Kočner vinný je.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

K rozsudku o Kočnerovej nevine sa teda vrátime spoločne s reportérom denníka SME Petrom Kováčom.

Zdroj zvukov: RTVS, JOJ, TV Markíza, Denník N

Krátky prehľad správ

Aj Robert Kaliňák uspel s 363-kou, generálna prokuratúra pochybuje o tom, že by Kaliňák mohol fungovať ako organizátor doplácania. Ide o prípad dorovnávania platu bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho, ktorému mal posielať peniaze Jozef Brhel. Brhelovi 363 nevyšla, obvinenie mu nezrušili.

O voľbu poštou zo zahraničia v septembrových predčasných voľbách požiadalo viac ako 53-tisíc ľudí. Požiadať o voľbu poštou sa dá už len dnes a zajtra. Predčasné voľby budú v sobotu 30. septembra.

Branislav Paška je už vo väzení, potvrdila to polícia. Najvyšší súd ho poslal minulý týždeň na päť rokov za mreže, dôvodom boli machinácie pri verejnom obstarávaní ultrazvukov pre štátnu Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura v Košiciach. Branislav Paška je synovcom nebohého expredsedu Národnej rady Pavla Pašku.

Filmová Barbie zarobila viac ako miliardu dolárov. Stala sa tak prvým filmom režírovaným ženou, ktorému sa to podarilo. Snímka Grety Gerwigovej je zároveň najrýchlejšie zarábajúcim filmom v storočnej histórii spoločnosti Warner Bros.

V USA sa podarilo zopakovať prelomový experiment v jadrovej fúzii, pri pokuse vzniklo viac energie, ako sa naň vynaložilo. Kalifornskému Lawrence Livermore National Laboratory sa to podarilo už v decembri, výsledky z 30. júla sa ešte podrobne analyzujú. Fúzne reaktory by mohli byť budúcimi zdrojmi čistej energie.

Odporúčanie

Zrejme ste na to správanie už narazili: rozprávate na psa a on tak zvláštne nakloní hlavu. Zaujímavé na tom je, že vlastne nik poriadne nevie, prečo to títo zvierací sprievodcovia človeka robia. A jestvuje presne jedna vedecká štúdia, ktorá sa tým tak naozaj zaoberala. Ak vás tento fenomén zaujíma, dnes odporúčam text Prečo psy nakláňajú hlavu v magazíne Scientific American.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.