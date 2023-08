Do hrobu tanečným krokom. V New Orleans sa lúčia s mŕtvymi zábavou

Nový Všesvet podcast vás zoberie do USA.

Ulice bez prudérnosti, ostré chute svetovej kuchyne aj zábava až za hrob. Máloktoré americké mesto je tak málo americké a súčasne fascinujúce ako New Orleans. Big Easy, ako mnohí metropolu na pobreží Mexického zálivu prezývajú, láka desaťročia nielen fanúšikov jazzu, ale aj nespútanej zábavy, mužov lúčiacich sa so slobodou či vyznávačov voodoo.

Digitálna nomádka Ivana Grešlíková strávila v New Orleans viac ako dva mesiace ešte v časoch pred pandémiou. Prekvapili ju aj veľmi svojrázne zvyky - napríklad to, keď ju majiteľka domu, v ktorom sa starala o mačku požiadala, aby za ňu išla na pohreb miestneho muzikanta a aby si aj za ňu zatanovala.

V New Orleans sa totiž aj odchod na druhý svet oslavuje štýlovo - tanečným a hudobným sprievodom nazvaným Second Line.

Rodisko Louisa Armstronga žije jazzovou hudbou neustále. Ak máte radi jazz, Ivana odporúča návštevu Frenchmen Street. "Predstavte si labyrint ulíc, kde je bar na bare. Skúsila som ísť asi do ôsmich alebo deviatich. Muzikanti sú v každom bare odlišní. V jednom robia remaky známych hitov, v inom je to židovský jazz. V podniku The Spotted Cat to bolo ako v obývačke, hudobníci sa ledva zmestili na pódium a trúbkar búchal lakťom susedného hudobníka," opisuje atmosféru.

V podcaste hovorí aj o tom, aké sú najväčšie lákadlá metropoly štátu Louisiana, ako sa vyhnúť hurikánom a prečo na Slovensku robia lepšie šišky.

