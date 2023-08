Zoom: Je naozaj jedno, kedy a ako cvičíte?

Týždenný prehľad noviniek z vedy.

Mali by sme sa viac hýbať. Je to také banálne konštatovanie, no ak chcete jednu jedinú radu na zlepšenie vášho zdravia, je to pohyb.

A potom strava, samozrejme. Teraz však vedci vysvetľujú, ako je to s tou strednou až intenzívnou fyzickou aktivitou, a koľko jej každý týždeň potrebujeme.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na cvičenie a na to, kedy a ako potrebujeme cvičiť, dozvieme sa, kedy nám hrozí kolaps prúdenia, ktoré udržuje v Európe príjemné teploty a zistíme, aké problémy trápia deti narodené v pandémii.

