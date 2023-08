Bory zazmluvnili. Budúcnosť sú však vyššie odvody alebo pripoistenie

Štát nebude vedieť hradiť všetky inovatívne liečby, hovorí podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beáta Havelková.

Písmo: A - | A + Zdieľať Zdieľať Twitter Facebook Whatsapp E-mail Link na stránku

Najväčšia poisťovňa s približne dvojtretinovým podielom na trhu a skoro tromi miliónmi poistencov. Zároveň však s dlhmi v desiatkach miliónov eur, ktoré sa roky rieši len opakovaným dofinancovaním zo strany štátu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

So Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) sa spájajú viaceré kauzy, ale aj obavy analytikov, že už v lete nebude mať na preplácanie zdravotnej starostlivosti.

Čo sa to v jedinej štátnej poisťovni vlastne deje? Majú sa poistenci báť, že ich v súkromných či špecializovaných ambulanciách neošetria, pretože bude meškať s preplácaním úkonov? A zbaví sa vôbec niekedy svojho dlhu?

Aj o tom v novej časti podcastu Index rozpráva Beáta Havelková, podpredsedníčka predstavenstva VšZP.

Moderuje Eva Frantová.

Prehľad správ

V Jasnej ukončili práce na komplexe Damian Jasná Hotel Resort & Residences. Do jedného z najväčších rezortov v strednej Európe sa už sťahujú majitelia apartmánov. Hotelová časť pre verejnosť by mala byť otvorená pred nadchádzajúcou zimnou sezónou. Majitelia hotel otvárajú po dlhých rokoch príprav a výstavby. Podobne ako iné veľké projekty ho totiž sprevádzali kontroverzie a neočakávané problémy. Viac sa dočítate v texte Tomáša Vašutu.

Nemecká vláda chce urýchliť investície do klimaticky neutrálnej ekonomiky. Prispieť má k tomu nový program štátnej pomoci, ktorý umožní centrálnej vláde a vládam spolkových krajín financovať takzvané transformačné technológie. V pondelok, 7. augusta, to oznámil minister nemecký hospodárstva Robert Habeck.

Potravinári na Slovensku dosiahli za minulý rok podľa predbežných údajov rekordný zisk na úrovni 294 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2021 ide o nárast ziskovosti o 57 percent. Oproti päťročnému priemeru za roky 2017 až 2021 bol vlaňajší zisk potravinárov dvojnásobný. Vyplýva to zo správy o poľnohospodárstve a potravinárstve na Slovensku za rok 2022, ktorú rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predložil do pripomienkového konania.

Od 1. septembra 2023 prestane Sociálna poisťovňa vyplácať pandemické ošetrovné. Školám a zariadeniam sociálnych služieb tak odpadá povinnosť zasielať zoznamy neprítomných žiakov a klientov. Zoznamy naposledy pošlú za mesiac júl v auguste. V pondelok, 7. augusta, na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Skoro štvrtina Slovákov nemá vôbec žiadnu finančnú rezervu pre prípad, že by sa zhoršila ich životná situácia. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra STEM/MARK pre Home Credit Slovakia na prelome mája a júna. Pri medziročnom porovnaní úspor Slovákov si viac ako polovica pohoršila. Až 38 percent opýtaných uviedlo, že ich má výrazne nižšie ako v roku 2022 a ďalších 15 percent trochu nižšie. Naopak, prilepšiť si vo výške finančných úspor sa podarilo 13 percentám respondentov.

Rusko zdvojnásobuje svoje výdavky na obranu na rok 2023 na viac ako 91 miliárd eur, čo predstavuje tretinu všetkých verejných výdavkov. Ukázal to vládny dokument, do ktorého nahliadla agentúra Reuters. Rastúce výdavky na vojnu prostredníctvom zvýšenia priemyselnej výroby síce podporujú mierne zotavovanie ruskej ekonomiky, už teraz však stiahli rozpočet do deficitu vo výške 25 miliárd eur.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.