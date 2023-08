Dobré ráno: Orbán chce byť spasiteľom a sníva o Veľkom Maďarsku

Čo sa deje v súčasnom Maďarsku.

Hovoria o odtrhnutých územiach, maďarskí politici snívajú o Veľkom Uhorsku a Felvidéku, Orbán chce spasiť všetkých Maďarov, netají sa obdivom k Rusku. Útočí na Ukrajinu aj Európsku úniu a podporuje aktivity, ktoré zvyšujú vplyv Maďarska v susedných štátoch a svojich obdivovateľov má aj u nás.

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno spolu so šéfredaktorkou SME Beatou Balogovou pozrie, či je Maďarsko a jeho dnešná politika pre nás aj pre Európu ohrozením.

Zdroj zvukov: TA3, C-SPAN

Krátky prehľad správ

Novým štátnym tajomníkom sa na ministerstve vnútra stane nočný primátor Bratislavy Martin Královič. V stredu o tom rozhodla vláda, povereným vedením ministerstva je momentálne premiér Ľudovít Ódor. Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva vnútra bude Peter Rolný.

Vláda navrhuje štyri opatrenia v súvislosti s krízou s pediatrami. Minister zdravotníctva Palkovič oznámil skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí do ôsmej večer, ale aj zvyšovanie poplatkov na pohotovostiach za ich zneužitie. Ministerstvo tiež zavedie hodinový normatív 35 hodín, ktorý bude rozdelený na päť dní.

Na internet unikli niektoré osobné údaje o severoírskych policajtoch. Dôvodom je omyl polície, ktorá ich sama zverejnila na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Žiadosť pritom chcela vedieť len počty policajtov a ich hodnosti, namiesto toho však polícia poslali dokument s údajmi o celom zbore.

Americký prezident Joe Biden schválil výcvik ukrajinských pilotov na stíhačky F-16. Ukrajinskí piloti by sa mali cvičiť v Dánsku a v Holandsku, prví piloti už boli na Ukrajine vybraní.



Medzinárodná snaha vyriešiť situáciu v Nigeri mierovou cestou zlyháva. Vojenská junta totiž do krajiny odmietla pustiť spoločnú delegáciu afrických krajín a OSN. Susedné Mali a Burkina Faso puč v krajine podporujú, ostatné africké krajiny združené v Hospodárskom spoločenstve západoafrických krajín zase zvažujú vojenský zásah. Už na to pripravujú desaťtisíce vojakov.

Odporúčanie

Dnes budem odporúčať pesničku. Anjimile je americký hudobník, ktorého hudbu by ste zaradili kamsi medzi folk a klasiku so silným vplyvom africkej muziky. Teraz vydal singel The King a je to jedna z najkrajších hudobných vecí, aké som za posledné mesiace počul. Nový album aj s touto skladbou vyjde zhruba o mesiac.

