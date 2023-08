Dobré ráno: Voliči Smeru sú pevne rozhodnutí ísť k voľbám a sú hladní po zmene

Kto je modelový volič Smeru?

Smer má najvyššiu podporu od čias, čo od neho odišla skupina okolo Petra Pellegriniho. Aspoň tak to ukazujú preferencie najnovšieho prieskumu NMS Market Research, ktorý bol vyhotovený pre denník SME.

Pozvoľna rastie aj Progresívne Slovensko, Hlas naopak stagnuje, Republika klesá a SaS je mimo parlamentu.

Má ešte Smer potenciál rásť a ako zamiešajú karty posledné týždne kampane s televíznymi diskusiami?

Jana Maťková sa v Dobrom ráne pýtala analytika NMS Market Research Mikuláša Hanesa.

Zdroje zvukov: SME, Facebook/Robert Fico, Facebook/Smer-SD, Facebook/Peter Pellegrini

Krátky prehľad správ

O voľbu poštou zo zahraničia v septembrových predčasných parlamentných voľbách požiadalo 72 993 občanov. Ide o historicky najvyšší počet. Vyše tritisíc ľudí už odvolilo.

Tínedžeri v Rusku sa od septembra budú na hodinách dejepisu učiť o tom, že Ukrajina je umelý štát a že snahou Západu je destabilizovať Rusko. Ruské ministerstvo školstva tento týždeň predstavilo novú učebnicu dejepisu, ktorá je plná dezinformácii.

Poľsko rozmiestni v blízkosti hraníc s Bieloruskom približne desaťtisíc vojakov. Oznámil to poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. "Presúvame armádu bližšie k hraniciam s Bieloruskom, aby sme odstrašili agresora, aby sa neodvážil nás napadnúť," dodal minister.

Obžalovaný z vraždy Ernesta Valka chce, aby sa už začal proces. V kauze vraždy advokáta z roku 2010 bola obžaloba na vtedajší Okresný súd Bratislava I podaná v ešte máji 2020. Súd pre vyťaženosť zákonného sudcu doteraz nevytýčil pojednávanie.

Český prezident Petr Pavel podpísal novelu, ktorá sprísňuje zákon o konflikte záujmov známy aj ako "lex Babiš". Vrcholoví politici tak už nebudú môcť prevádzkovať televíziu či rozhlas alebo vydávať periodickú tlač.

Ešte v máji Nintendo vydalo novú Zeldu, no ja som sa k nej dostala až teraz a viete, čo? Ak nemáte niekoľko dní voľna po sebe, ani si ju nezapínajte, lebo je to čistá závislosť. Alebo teda, ak si viete lepšie usporiadať priority ako ja, choďte do toho. Je to krásna hra, s množstvami úloh, ktoré môžete aj nemusíte splniť, je vlastne úplne na vás, ako potenciál hry využijete. Jej oficiálny názov je The Legend of Zelda: Breath of the wild.

