Klik: Netflix sa s hrami tlačí do televízorov, bude konkurovať veľkým hráčom

Netflix to s hrami myslí vážne

Aplikácia ovládača hier pre Netflix (zdroj: App Store / Netflix)

Netflix sa tlačí do hrania na televízoroch. Streamovacia služba už dlhodobo poskytuje predplatiteľom prístup k pomerne veľkej ponuke mobilných hier. Z mobilnej appky Netflixu sa zákazníci vedia prihlásiť do obchodu s aplikáciami pre iOS a či Google play, čo odomkne bezplatný prístup ku katalógu pomerne kvalitných mobilných hier.

Teraz sa zdá, že Netflix chce využiť ekosystém Apple aj Google aby hry dostal z mobilu na veľký televízor v obývačke. Firma vydala samostatnú aplikáciu pre iOS, ktorá z mobilu spraví virtuálny ovládač prepojený s appkou Netflixu na televízore.

Improvizovaný dotykový ovládač a ľahké prepojenie s televízorom je dôležité ako vstupný bod pre domácnosti, v ktorých sa hry takmer vôbec nehrávajú - čo je v prvej fáze hlavná cieľová skupina Netflixu. Firma tak bude môcť využiť televízne ekosystémy Applu a Googlu aby jednoduchšie hry spustila priamo na smart televízore (prípadne televíznej krabičke Apple TV).

Netflix sa zároveň pomerne vážne pozerá na systém streamovania náročnejších hier z cloudu a pochopil, že najväčšou prekážkou pre jeho cieľové publikum (občasné hráčky a hráči) nie je cena ani záujem, ale komplikovaná používateľská skúsenosť.

Ak chcete hrať na telke, musíte si niekde zohnať ovládať a hru komplikovane inštalovať a nemáte istotu, že bude dobre fungovať. Virtuálny ovládač a ľahké spustenie hry priamo z aplikácie Netflixu riešia dva najdôležitejšie problémy, ktoré bude občasný hráč mať. Je zvláštne, že toto pochopili skôr v Netflixe ako v Microsofte.

Disney opäť stratilo predplatiteľov Disney+

Spoločnosť Walt Disney Company je uprostred reštrukturalizácie, čo malo vplyv aj na nedávne kvartálne výsledky spoločnosti. Streamovacia služba Disney+ stratila takmer 12 miliónov predplatiteľov, čo je najväčší pokles v histórii služby.

Strata predplatiteľov je spôsobená najmä stratou práv na vysielanie top kriketovej ligy v Indii. Disney sa pokúša zvrátiť zlé výsledky svojho streamovacieho biznisu zvýšením cien predplatného a obmedzením zdieľania hesiel (oboje po vzore Netflixu).

Disney čelí v budúcnosti viacerým výzvam. Spoločnosť musí nájsť spôsob, ako zvrátiť pokles počtu predplatiteľov Disney+ a chystá osekanie svojho podnikania napríklad o televízny biznis. Musí sa tiež vyrovnať s konkurenciou od iných streamovacích služieb, ako sú Netflix a ďalšie.

Práve po posledných kvartálnych výsledkoch sa začalo hlasnejšie špekulovať, či je cieľom vytvorenia štíhlejšej spoločnosti snaha nechať sa kúpiť niekým ďalším. Už roky sa šepká, že Apple by bol prirodzeným kupujúcim.

Slack redizajnuje

Slack redizajn, 2023. (zdroj: Slack)

Komunikačný nástroj Slack prešiel najväčším jednorázovým redizajnom od uvedenia na trh.

Prechádza klasickým produktovým cyklom všetkých pracovných nástrojov, ktoré začínajú s čistým jednoduchým dizajnom, ktorý láka nových používateľov a dá sa intuitívne pochopiť.

S tým ako sa nástroj rozširuje, potrebuje pokrývať čoraz viac potrieb používateľov a používateľské rozhranie sa začína komplikovať. Nakoniec prestane byť prehľadné alebo použíteľné pre bežného používateľa, a firma ho musí znova upratať.

Ak má šťastie redizajnom sa vráti na začiatok cyklu k jednoduchšej a zrozumiteľnej verzii. Ak nemá šťastie, dopadne ako Microsoft Sharepoint, ktorý sa firma pokúša upratať viac ako desaťročia a nakoniec skončí pri neprehľadnom chaose, ku ktorému potrebujete špeciálne školenie.

Slack sa teraz pokúša lepšie vstrebať veľký objem správ u jednotlivých používateľov a viac ukazovať nové funkcie, ktoré do nástroja pribudli, aby ostal konkurencieschopný voči ponuke balíkov od Micorosoftu a Googlu.

Výsledkom ale je, že pomaly vzniká klasické rozloženie komunikácie na tri panely, ktoré ponáme z takmer každého komunikačného nástroja.