Dobré ráno: Gašpar s Bödörom mali manipulovať vyšetrovanie v kauzách Váhostav či Doprastav

Silným dôkazom má byť nahrávka bývalého vyšetrovateľa.

Mali ovplyvňovať a podplácať vo vyšetrovaní veľkých káuz, ako napríklad Váhostav. NAKA obvinila tri osoby za korupciu v akcii s biblickým názvom Ezechiel 7 a medzi nimi je aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar či oligarcha spájaný so Smerom Norbert Bödör.

Práve Smer nové trestné stíhanie označuje ako snahu o likvidáciu opozície a vidí za ním prezidentku aj premiéra. O čo presne ide a môže Smeru táto nová kauza uškodiť?

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno pýtala redaktora domácej redakcie denníka SME Petra Kováča.

Zdroje zvukov: TA3

Krátky prehľad správ

Branislav Paška sa opäť postaví pred súd a to pre predražený nákup nábytku pre košickú štátnu nemocnicu. Nemocnica v roku 2014 nevýhodným nákupom prišla asi o 151-tisíc.

Tretí blok elektrárne v Mochovciach je pred dokončením. Pôvodne mal ale elektrinu vyrábať už desať rokov a stáť mal o niekoľko miliárd eur menej. Slovensko by podľa elektrární malo byť výrobou elektriny sebestačné už tento rok.

Rubeľ sa voči doláru prepadol na 17-mesačné minimum , keď sa jeho kurz voči americkému doláru oslabil nad 100 rubľov za dolár. Dôvodmi bol silný dopyt po devízach a zhoršujúca sa obchodná bilancia Ruska.

Prokurátori majú k dispozícii textové správy a e-maily, ktoré priamo spájajú členov Trumpovho tímu s narušením hlasovacieho systému. Úrady vyšetrujú snahy o zvrátenie výsledkov volieb v roku 2020.

Poľsko zadržalo dvoch Rusov, ktorí šírili wagnerovskú propagandu vo Varšave a Krakove, oznámil poľský minister vnútra Kamiňski. Poľská polícia už v sobotu skonfiškovala nálepky, ktoré zrejme slúžili na nábor ľudí pre Wagnerovu skupinu.

Minulý piatok oslavoval hip-hop 50 rokov. Pred polstoročím totiž na jednej párty v Bronxe použil DJ Kool Herc break beat - ktorý je typický práve pre hip-hop. Washington Post vo svojom podcaste Post Reports zverejnil parádnu chronológiu vývoja tohto žánru aj so spomienkami samotných hudobníkov. Hovoria aj o vojne medzi východným a západným pobrežím, ale aj o tom, prečo je Atlanta aktuálne mekkou hip-hopu. Epizódu nájdete pod názvom - It was all a dream: Hip hop turns 50.

