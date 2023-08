Zoom: Prečo by ste nikdy nemali dávať plastové nádoby do mikrovlnky

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Tiež v mikrovlnke zohrievate jedlo v plastových nádobách? Nuž... nemali by ste to robiť. Zdá sa totiž, že takýto riad môže uvoľňovať mikroplasty, a špeciálne to platí, ak čosi zohrievate pre vaše deti.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na plastové nádoby v mikrovlnkách, dozvieme sa, ako sa zbaviť obhrýzania nechtov, a zistíme, čo zvláštne majú v sebe ľudia žijúci v talianskom mestečku Limone sul Garda.

